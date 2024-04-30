п/к, в/м вводят по 1 мл 1% р-ра, в/в медленно — по 0,5–1 мл 1% р-ра. Высшие дозы внутрь и п/к: разовая — 0,02 г, суточная — 0,05 г. Детям в возрасте до 1 года не назначают; для детей в возрасте 2 лет разовая доза составляет 0,001 г, суточная — 0,002 г; 3–4 лет: разовая — 0,0015 г, суточная — 0,003 г; 5–6 лет: разовая — 0,0025 г, суточная — 0,0075 г; 7–9 лет: разовая — 0,003 г, суточная — 0,01 г; 10–14 лет: разовая — 0,003–0,005 г, суточная — 0,01–0,015 г.

При назначении внутрь в форме таблеток начальная доза для взрослых обычно составляет 30 мг, а интервал между приемами — 12 ч.

Детям назначают по 0,2–0,8 мг/кг массы тела с интервалом между приемами — 12 ч.

При корригировании эффективной анальгезирующей дозы рекомендуется повышать дозу по 30 мг в зависимости от развития толерантности.