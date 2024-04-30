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Активные вещества — “М”МОРФИН* (MORPHINUM*)

МОРФИН* (MORPHINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Морфина гидрохлорид раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 10; Корпорация Здоровье
Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 10 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 1107,00 грн
Цены в других городах
Морфин-ЗН таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Морфин-ЗН Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках других городов
от 37,50 грн
Цены в других городах
Морфин-ЗН таблетки, 10 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Морфин-ЗН Таблетки, 10 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках других городов
от 195,05 грн
Цены в других городах
Морфина гидрохлорид раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 5; Корпорация Здоровье
Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 5 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 553,00 грн
Цены в других городах
Морфина сульфат таблетки, 0,01 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Морфина сульфат Таблетки, 0,01 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 1 аптеке других городов
от 37,50 грн
Цены в других городах
Морфина гидрохлорид раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 100; Корпорация Здоровье
Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, № 100 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Морфина сульфат таблетки, 0,005 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Морфина сульфат Таблетки, 0,005 г, блистер, № 10 ИнтерХим
Нет в наличии
Морфина сульфат таблетки, 0,01 г, блистер, № 50; ИнтерХим
Морфина сульфат Таблетки, 0,01 г, блистер, № 50 ИнтерХим
Нет в наличии
Морфин-ЗН таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Морфин-ЗН Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Морфин Калцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Grindeks
Морфин Калцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Grindeks
Нет в наличии
Морфина гидрохлорид раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Корпорация Здоровье
Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Морфина гидрохлорид раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Корпорация Здоровье
Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки.

наркотический анальгетик. Механизм действия обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы, расположенные в подкорковых структурах большого мозга, и блокадой поступления болевых импульсов к коре большого мозга. Вызывает состояние эйфории; усиливает действие наркотических, снотворных и местноанестезирующих веществ, угнетает дыхательный и кашлевой центры, возбуждает центры блуждающих нервов и рвотный центр. Тормозит секреторную и моторную функции пищеварительного тракта, продвижение содержимого пищеварительного тракта замедляется также за счет повышения тонуса привратника и илеоцекального клапана; повышает тонус сфинктеров мочевого пузыря, гладких мышц бронхов, желчевыводящих путей, матки. Снижает основной обмен и температуру тела.

выраженный болевой синдром, обусловленный травмами и различными патологическими процессами, инфаркт миокарда, обширные ожоги, шок, острый воспалительный процесс внутренних органов (перитонит, холецистит), кишечная, почечная, печеночная колика, неоперабельные формы злокачественных новообразований, пред- и послеоперационный период; кашель при пневмотораксе, легочном кровотечении; сердечная астма.

п/к, в/м вводят по 1 мл 1% р-ра, в/в медленно — по 0,5–1 мл 1% р-ра. Высшие дозы внутрь и п/к: разовая — 0,02 г, суточная — 0,05 г. Детям в возрасте до 1 года не назначают; для детей в возрасте 2 лет разовая доза составляет 0,001 г, суточная — 0,002 г; 3–4 лет: разовая — 0,0015 г, суточная — 0,003 г; 5–6 лет: разовая — 0,0025 г, суточная — 0,0075 г; 7–9 лет: разовая — 0,003 г, суточная — 0,01 г; 10–14 лет: разовая — 0,003–0,005 г, суточная — 0,01–0,015 г.
При назначении внутрь в форме таблеток начальная доза для взрослых обычно составляет 30 мг, а интервал между приемами — 12 ч.
Детям назначают по 0,2–0,8 мг/кг массы тела с интервалом между приемами — 12 ч.
При корригировании эффективной анальгезирующей дозы рекомендуется повышать дозу по 30 мг в зависимости от развития толерантности.

возраст до 2 лет, пожилой возраст, угнетение дыхания, черепно-мозговая травма, инсульт, кахексия, лихорадка, БА, судорожные состояния, отравление стимуляторами ЦНС, повышенная чувствительность к морфину, период беременности.

тошнота, рвота, запор, задержка мочеиспускания, угнетение дыхания, аллергические реакции, депрессия, делирий. Длительное применение морфина может привести к развитию зависимости (морфинизм).

специфическим антидотом при отравлении морфином является налоксон (по 0,01 мг/кг в/в, в случае необходимости — каждые 20–30 мин, затем с перерывом 2 ч в/м до восстановления дыхания). Проводят трансфузионную терапию, оксигенотерапию, перитонеальный диализ. Аналептики противопоказаны.