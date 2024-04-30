МОРФИН* (MORPHINUM*) Действующее вещество
наркотический анальгетик. Механизм действия обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы, расположенные в подкорковых структурах большого мозга, и блокадой поступления болевых импульсов к коре большого мозга. Вызывает состояние эйфории; усиливает действие наркотических, снотворных и местноанестезирующих веществ, угнетает дыхательный и кашлевой центры, возбуждает центры блуждающих нервов и рвотный центр. Тормозит секреторную и моторную функции пищеварительного тракта, продвижение содержимого пищеварительного тракта замедляется также за счет повышения тонуса привратника и илеоцекального клапана; повышает тонус сфинктеров мочевого пузыря, гладких мышц бронхов, желчевыводящих путей, матки. Снижает основной обмен и температуру тела.
выраженный болевой синдром, обусловленный травмами и различными патологическими процессами, инфаркт миокарда, обширные ожоги, шок, острый воспалительный процесс внутренних органов (перитонит, холецистит), кишечная, почечная, печеночная колика, неоперабельные формы злокачественных новообразований, пред- и послеоперационный период; кашель при пневмотораксе, легочном кровотечении; сердечная астма.
п/к, в/м вводят по 1 мл 1% р-ра, в/в медленно — по 0,5–1 мл 1% р-ра. Высшие дозы внутрь и п/к: разовая — 0,02 г, суточная — 0,05 г. Детям в возрасте до 1 года не назначают; для детей в возрасте 2 лет разовая доза составляет 0,001 г, суточная — 0,002 г; 3–4 лет: разовая — 0,0015 г, суточная — 0,003 г; 5–6 лет: разовая — 0,0025 г, суточная — 0,0075 г; 7–9 лет: разовая — 0,003 г, суточная — 0,01 г; 10–14 лет: разовая — 0,003–0,005 г, суточная — 0,01–0,015 г.
При назначении внутрь в форме таблеток начальная доза для взрослых обычно составляет 30 мг, а интервал между приемами — 12 ч.
Детям назначают по 0,2–0,8 мг/кг массы тела с интервалом между приемами — 12 ч.
При корригировании эффективной анальгезирующей дозы рекомендуется повышать дозу по 30 мг в зависимости от развития толерантности.
возраст до 2 лет, пожилой возраст, угнетение дыхания, черепно-мозговая травма, инсульт, кахексия, лихорадка, БА, судорожные состояния, отравление стимуляторами ЦНС, повышенная чувствительность к морфину, период беременности.
тошнота, рвота, запор, задержка мочеиспускания, угнетение дыхания, аллергические реакции, депрессия, делирий. Длительное применение морфина может привести к развитию зависимости (морфинизм).
специфическим антидотом при отравлении морфином является налоксон (по 0,01 мг/кг в/в, в случае необходимости — каждые 20–30 мин, затем с перерывом 2 ч в/м до восстановления дыхания). Проводят трансфузионную терапию, оксигенотерапию, перитонеальный диализ. Аналептики противопоказаны.