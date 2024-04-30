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Активные вещества — “Н”НАЛБУФИН (NALBUPHINUM)

НАЛБУФИН (NALBUPHINUM) Действующее вещество

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Найдено: 39 препаратов
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Юрия-Фарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Юрия-Фарм
В 778 аптеках
от 279,68 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Фармак
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Фармак
В 712 аптеках
от 163,90 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Фармак
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Фармак
В 625 аптеках
от 322,57 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Юрия-Фарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Юрия-Фарм
В 525 аптеках
от 631,50 грн
Цены в аптеках
Налбуфин инъекции 10 мг раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфин инъекции 10 мг Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 431 аптеке
от 275,02 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 1 мл, № 10; Дарница
Налбуфин-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 1 мл, № 10 Дарница
В 314 аптеках
от 284,50 грн
Цены в аптеках
Налбуфин инъекции 20 мг раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфин инъекции 20 мг Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 225 аптеках
от 288,56 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, № 10; Дарница
Налбуфин-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, № 10 Дарница
В 206 аптеках
от 554,00 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, № 5; Дарница
Налбуфин-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, № 5 Дарница
В 108 аптеках
от 306,50 грн
Цены в аптеках
Налбен раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Steril-Gene Life Sciences
Налбен Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Steril-Gene Life Sciences
В 103 аптеках
от 197,39 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 1 мл, № 5; Дарница
Налбуфин-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 1 мл, № 5 Дарница
В 97 аптеках
от 132,00 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Здраво инъекции раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, № 5; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфин-Здраво инъекции Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, № 5 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 71 аптеке
от 244,44 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Здраво инъекции раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфин-Здраво инъекции Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 55 аптеках
от 255,60 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 46 аптеках
от 280,14 грн
Цены в аптеках
Нопаин-Н раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Нопаин-Н Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 26 аптеках
от 347,70 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 23 аптеках
от 229,81 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, с иглой в тубусе, в пачке, с иглой в тубусе, в пачке, № 1; Фармак
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, с иглой в тубусе, в пачке, с иглой в тубусе, в пачке, № 1 Фармак
В 23 аптеках
от 84,85 грн
Цены в аптеках
Нофа раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Scan Biotech
Нофа Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Scan Biotech
В 22 аптеках
от 201,00 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 15 аптеках
от 246,00 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Лекхим-Харьков
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Лекхим-Харьков
В 13 аптеках
от 290,70 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 12 аптеках
от 223,65 грн
Цены в аптеках
Налбаксон раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Фитофарм
Налбаксон Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Фитофарм
В 11 аптеках
от 232,00 грн
Цены в аптеках
Нопаин-Н раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Нопаин-Н Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 9 аптеках
от 346,75 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Микрохим раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5; Микрохим
Налбуфин-Микрохим Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 Микрохим
В 4 аптеках
от 317,40 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 478,04 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Микрохим раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 10; Микрохим
Налбуфин-Микрохим Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 10 Микрохим
В 3 аптеках
от 348,00 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, с иглой в тубусе, в пачке, с иглой в тубусе, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, с иглой в тубусе, в пачке, с иглой в тубусе, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 3 аптеках
от 100,18 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-ЗН раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Здоровье
Налбуфин-ЗН Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Здоровье
В 1 аптеке
от 237,50 грн
Цены в аптеках
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 225,30 грн
Цены в аптеках
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 453,90 грн
Цены в других городах
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, блистер, блистер, № 5; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, блистер, блистер, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блистер, блистер, № 1; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блистер, блистер, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блистер, блистер, № 5; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блистер, блистер, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин-ЗН раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Налбуфин-ЗН Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Налбуфин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Налбуфин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
Нет в наличии
Эстезия раствор для инъекций пролонгированного действия, 75 мг/мл, флакон, 2 мл, в комплекте с иглой, в комплекте с иглой, № 1; Дарница
Эстезия Раствор для инъекций пролонгированного действия, 75 мг/мл, флакон, 2 мл, в комплекте с иглой, в комплекте с иглой, № 1 Дарница
Нет в наличии
Налбуфин-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Налбуфин-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

синтетический агонист-антагонист опиоидных рецепторов (агонист κ- и δ- и антагонист μ-опиоидных рецепторов) фенантренового ряда, структурно близкий как к налоксону, так и к оксиморфону. Активирует эндогенную антиноцицептивную систему через κ-опиоидные рецепторы, нарушает межнейронную передачу болевых импульсов на различных уровнях ЦНС. Воздействуя на высшие отделы головного мозга, изменяет эмоциональную окраску боли. Тормозит условные рефлексы, оказывает седативное действие, вызывает дисфорию, миоз, возбуждает рвотный центр. В меньшей степени, чем морфин, тримеперидин, фентанил, угнетает дыхательный центр и влияет на моторику пищеварительного тракта. Не влияет на гемодинамику. Риск развития привыкания и опиатной зависимости при контролируемом применении значительно ниже, чем для опиоидных агонистов. При в/в введении эффект развивается через несколько минут, при в/м — через 10–15 мин. Максимальный эффект — через 30–60 мин, продолжительность действия — 3–6 ч.
При назначении внутрь в 4–5 раз менее активен, чем при в/м введении. Время достижения Cmax при в/м введении — 0,5–1 ч. Метаболизируется в печени. Выводится в виде метаболитов с желчью, в незначительных количествах выделяется почками. Проникает через плацентарный барьер, послеродовой T½ — 2,5–3 ч.

выраженный болевой синдром различного генеза (послеоперационный период, инфаркт миокарда, гинекологические вмешательства, злокачественные новообразования); в качестве дополнительного средства обезболивания при общей анестезии.

п/к, в/м, в/в. При болевом синдроме — в/в или в/м по 0,15–0,3 мг/кг массы тела. Можно вводить повторно, при необходимости — каждые 4–6 ч. Максимальная разовая доза — 0,3 мг/кг, максимальная суточная доза — 2,4 мг/кг. Продолжительность назначения — не более 3 дней. При подозрении на инфаркт миокарда — 10–20 мг в/в медленно. При необходимости дозу можно повысить до 30 мг. При отсутствии отчетливой положительной динамики болевого синдрома — 20 мг повторно через 30 мин. Для премедикации — 100–200 мкг/кг. Для вводной анестезии — 0,3–1 мг/кг за период 10–15 мин, для поддержания анестезии — 250–500 мкг/кг каждые 30 мин. Начальная разовая доза для детей — 300 мкг/кг в/в, в/м, п/к. При необходимости можно ввести повторно.

повышенная чувствительность к налбуфину, выраженное угнетение дыхания и ЦНС, эпилептический синдром, внутричерепная гипертензия, черепно-мозговые травмы, острая алкогольная интоксикация, алкогольный психоз, острые хирургические заболевания органов брюшной полости (до установления диагноза), оперативные вмешательства на гепатобилиарной системе (возможен спазм сфинктера Одди), опиатная зависимость (возможно развитие синдрома отмены).

вялость, сонливость, спутанность сознания, головокружение, головная боль, возбуждение, эйфория или депрессия, галлюцинации; лабильность АД и ЧСС; тошнота, рвота, сухость во рту, диспепсия, спастическая боль; крапивница, анафилактический или анафилактоидный шок, бронхоспазм, отек гортани, зуд, чиханье; отек легких; снижение минутного объема дыхания; повышенное потоотделение, болезненность в месте введения, лекарственная зависимость, синдром отмены препарата (спастическая боль в животе, тошнота, рвота, ринорея, слезотечение, общая слабость, ощущение тревоги, лихорадка).

с осторожностью применяют у лиц пожилого возраста, при кахексии, печеночной или почечной недостаточности, дыхательной недостаточности, в период беременности и кормления грудью, у лиц в возрасте до 18 лет.
Амбулаторным больным в период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

усиливает угнетающее действие на ЦНС средств для общей анестезии, снотворных, антигистаминных средств, анксиолитических, антипсихотических, антидепрессантных средств. Этанол усиливает угнетающее действие на ЦНС. Не следует комбинировать с другими наркотическими анальгетиками из-за опасности ослабления анальгезии и возможности провоцирования синдрома отмены препарата у больных с наркотической зависимостью. В комбинации с производными фенотиазина и пенициллина может усилить тошноту и рвоту. Фармацевтически совместим с 0,9% р-ром натрия хлорида, 5% р-ром декстрозы и р-ром Хартманна в стеклянных, поливинилхлоридных, полиэтиленовых контейнерах.

проявляется гиповентиляцией легких, потерей сознания, периодическим дыханием Чейна — Стокса, бледностью кожных покровов, гипотермией, миозом, снижением АД, сердечно-сосудистой недостаточностью, ступором, комой, угнетением дыхательного центра. Показан контроль и поддержание адекватной легочной вентиляции, системной гемодинамики и температуры тела, оксигенотерапия. При угнетении дыхания — в/в налоксон или налорфин.