Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота
Глосалгія, або глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота (СППР) — хронічне захворювання порожнини рота, що характеризується відчуттям періодичного або постійного відчуття пекучості в роті без явної причини, що не супроводжується видимими запальними чи іншими морфологічними змінами. За даними статистики, частота глосалгії серед хвороб орофаціальної зони (рота, зубів та щелепи) становить 1–2%. Нозологічна форма «глосодинія» наведена в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду в рубриці «Хвороби порожнини рота» (K 14.6), проте в наданні допомоги пацієнтам із цим захворюванням беруть участь не лише стоматологи, а й фахівці інших спеціальностей, зокрема неврологи.
Провідним проявом СППР є орофаціальний біль або пекучість. При цьому, як правило, відсутні видимі зміни з боку слизової оболонки ротової порожнини. Симптоми СППР значно погіршують якість життя пацієнтів, а з огляду на рідкість цього синдрому встановлення діагнозу викликає певні труднощі у фахівців, оскільки відсутні універсальні критерії встановлення діагнозу та методи його підтвердження. Первинним або ідіопатичним СППР вважають у разі відсутності клінічних або лабораторних відхилень, при цьому він може асоціюватися з неврологічними порушеннями. Розвиток вторинного СППР асоціюється з основним захворюванням, яке і стало причиною розвитку СППР.
Симптоматика СППР:
- відчуття пекучості в зоні язика, губ, піднебіння, ясен, горла або всієї ротової порожнини;
- відчуття сухості в роті та підвищена спрага;
- зміни смакових відчуттів, зокрема гіркота або металевий присмак у роті;
- зменшення та втрата смакових відчуттів;
- відчуття поколювання або оніміння в роті.
Клінічна симптоматика може проявлятися по-різному:
- симптоми можуть розвиватися щодня у вигляді незначного дискомфорту при пробудженні та погіршуватися протягом дня;
- прояви можуть розвиватися відразу після пробудження та однаково відчуватися протягом дня;
- симптоми можуть розвиватися та усуватися самостійно.
Супутні захворювання, які можуть спричинити розвиток вторинного СППР:
- ксеростомія, або надмірна сухість у ротовій порожнині внаслідок застосування деяких лікарських засобів, системних захворювань, дисфункції слинних залоз або побічних ефектів хіміотерапії;
- інші захворювання ротової порожнини, зокрема грибкова інфекція та плоский лишай ротової порожнини або «географічний язик»;
- недостатність нутрієнтів (дефіцит заліза, цинку, фолату, тіаміну, рибофлавіну, піридоксину та кобаламіну);
- алергічні реакції, включно з харчовою алергією;
- гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
- прийом лікарських засобів;
- звички пацієнта («жування» язика, прикушування кінчика язика та бруксизм);
- ендокринні порушення;
- надмірне подразнення ротової порожнини внаслідок надто старанного чищення язика, використання зубних паст з абразивною дією, занадто частого використання ополіскувачів для рота або вживання великої кількості кислих напоїв;
- психологічні чинники (тривожність, депресія або стрес);
- наявність зубних протезів, які щільно прилягають (протези не викликають СППР, але можуть збільшувати вираженість його проявів).
СППР зазвичай починається спонтанно, дані щодо провокувального фактора є відсутніми, але встановлені певні фактори ризику, які можуть підвищувати ймовірність його розвитку:
- жіноча стать;
- жінки у період пре-/постменопаузи;
- особи віком >50 років;
- деякі хронічні захворювання, такі як фіброміалгія, хвороба Паркінсона, аутоімунні розлади та нейропатія;
- попередні стоматологічні втручання;
- харчова алергія;
- лікарські засоби;
- психологічні чинники (стрес, тривожність та депресія).
У більшості випадків СППР є діагнозом виключення та ґрунтується на виключенні всіх можливих місцевих та системних факторів, які, як відомо, викликають відчуття пекучості у роті.
Лабораторні дослідження, які можуть бути корисними при діагностиці СППР:
- визначення рівня глюкози/глікозильованого гемоглобіну для виключення цукрового діабету;
- дослідження рівня сироваткового заліза/феритину, вітаміну В12 та рівня фолатів для виключення анемій та інших дефіцитних станів;
- визначення антинуклеарних антитіл до Ro/SS-A, Ro/SS-B та ревматоїдного фактора для виключення синдрому Шегрена;
- повний аналіз крові з метою оцінки загального стану здоров’я пацієнта;
- цитологічне дослідження мазків у разі підозри щодо наявності кандидозу;
- сіалометрія;
- у разі підозри алергії можна провести шкірні алергічні проби.
Загальні принципи лікування СППР
- дієтотерапія;
- нормалізація неврологічного статусу пацієнта з використанням седативних препаратів, транквілізаторів, анксіолітиків;
- нормалізація кровообігу головного мозку;
- прийом вітамінних комплексів;
- деяким пацієнтам потрібна консультація психотерапевта.
Місцеве лікування СППР
- Повна санація ротової порожнини;
- навчання пацієнта індивідуальної гігієни порожнини рота (правильне чищення зубів із використанням спеціально підібраних засобів);
- усунення місцевих травмувальних факторів (таких як зубні камені, гострі краї пломб та зубні протези);
- лікувальна блокада нервів (ін’єкції знеболювальних препаратів);
- місцеві аплікації зі стоматологічними знеболювальними гелями;
- застосування кератопластичних препаратів, які усувають запалення та сприяють відновленню слизової оболонки;
- для нормалізації слиновиділення застосовують препарати йоду у формі таблеток;
- протезування однорідними металами або безбарвною пластмасою для виключення гальванічного ефекту.
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