необходимо соблюдать осторожность при назначении бупренорфина пациентам с выраженной почечной, печеночной или дыхательной недостаточностью, а также при микседеме или гипотиреозе, недостаточности коры надпочечников, угнетении ЦНС, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, черепно-мозговой травме, алкоголизме, больным пожилого возраста и ослабленным пациентам, при одновременном назначении других средств, угнетающих дыхание.

Пациенты, принимающие бупренорфин, должны воздерживаться от всех потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрой реакции.