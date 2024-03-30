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Активные вещества — “Б”БУПРЕНОРФИН (BUPRENORPHINUM)

БУПРЕНОРФИН (BUPRENORPHINUM) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Бупренорфина гидрохлорид таблетки сублингвальные, 8 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Бупренорфина гидрохлорид Таблетки сублингвальные, 8 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 790,40 грн
Цены в других городах
Бупренорфина гидрохлорид таблетки сублингвальные, 2 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Бупренорфина гидрохлорид Таблетки сублингвальные, 2 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке других городов
от 259,70 грн
Цены в других городах
Бупренорфина гидрохлорид раствор для инъекций, 0,03 %, ампула, 1 мл, № 100; Корпорация Здоровье
Бупренорфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 0,03 %, ампула, 1 мл, № 100 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Бупрен® ІС таблетки сублингвальные, 0,0002 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Бупрен® ІС Таблетки сублингвальные, 0,0002 г, блистер, № 10 ИнтерХим
Нет в наличии
Бупрен® ІС таблетки сублингвальные, 0,0004 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Бупрен® ІС Таблетки сублингвальные, 0,0004 г, блистер, № 10 ИнтерХим
Нет в наличии
Бупрен® ІС таблетки сублингвальные, 0,002 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Бупрен® ІС Таблетки сублингвальные, 0,002 г, блистер, № 10 ИнтерХим
Нет в наличии
Бупрен® ІС таблетки сублингвальные, 0,008 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Бупрен® ІС Таблетки сублингвальные, 0,008 г, блистер, № 10 ИнтерХим
Нет в наличии
Бупренорфина гидрохлорид таблетки сублингвальные, 2 мг, блистер, № 100; Корпорация Здоровье
Бупренорфина гидрохлорид Таблетки сублингвальные, 2 мг, блистер, № 100 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки сублингвальные, р-р для инъекций.

наркотический анальгетик, агонист κ-опиатных рецепторов. По эффективности несколько уступает морфину. Продолжительность действия — около 6 ч.

умеренно и сильно выраженный болевой синдром различного генеза.

в/м или в/в медленно вводят по 0,3 мг, внутрь или сублингвально — по 0,2–0,4 мг бупренорфина с интервалом 6–8 ч или по мере необходимости.

повышенная чувствительность к бупренорфину; период беременности; возраст до 12 лет.

при применении в терапевтических дозах выраженные побочные эффекты не возникают; иногда могут отмечаться тошнота, рвота, головокружение, повышенная потливость и сонливость, крайне редко — галлюциногенный эффект.

необходимо соблюдать осторожность при назначении бупренорфина пациентам с выраженной почечной, печеночной или дыхательной недостаточностью, а также при микседеме или гипотиреозе, недостаточности коры надпочечников, угнетении ЦНС, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, черепно-мозговой травме, алкоголизме, больным пожилого возраста и ослабленным пациентам, при одновременном назначении других средств, угнетающих дыхание.
Пациенты, принимающие бупренорфин, должны воздерживаться от всех потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрой реакции.

одновременное применение бупренорфина с наркотическими анальгетиками, фенотиазинами, транквилизаторами, седативными и снотворными средствами, общими анестетиками и другими депрессантами ЦНС может усилить угнетение ЦНС.

при сублингвальном применении передозировка препарата маловероятна. Возможные симптомы: сонливость, тошнота, рвота, выраженный миоз. При проглатывании таблеток передозировка еще менее вероятна, поскольку активное вещество быстро метаболизируется в кишечнике и печени. В случае приема внутрь следует промыть желудок. Специфическим антагонистом опиатов является налоксон. При необходимости применяют дыхательные аналептики.