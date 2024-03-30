БУПРЕНОРФИН (BUPRENORPHINUM) Действующее вещество
наркотический анальгетик, агонист κ-опиатных рецепторов. По эффективности несколько уступает морфину. Продолжительность действия — около 6 ч.
умеренно и сильно выраженный болевой синдром различного генеза.
в/м или в/в медленно вводят по 0,3 мг, внутрь или сублингвально — по 0,2–0,4 мг бупренорфина с интервалом 6–8 ч или по мере необходимости.
повышенная чувствительность к бупренорфину; период беременности; возраст до 12 лет.
при применении в терапевтических дозах выраженные побочные эффекты не возникают; иногда могут отмечаться тошнота, рвота, головокружение, повышенная потливость и сонливость, крайне редко — галлюциногенный эффект.
необходимо соблюдать осторожность при назначении бупренорфина пациентам с выраженной почечной, печеночной или дыхательной недостаточностью, а также при микседеме или гипотиреозе, недостаточности коры надпочечников, угнетении ЦНС, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, черепно-мозговой травме, алкоголизме, больным пожилого возраста и ослабленным пациентам, при одновременном назначении других средств, угнетающих дыхание.
Пациенты, принимающие бупренорфин, должны воздерживаться от всех потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрой реакции.
одновременное применение бупренорфина с наркотическими анальгетиками, фенотиазинами, транквилизаторами, седативными и снотворными средствами, общими анестетиками и другими депрессантами ЦНС может усилить угнетение ЦНС.
при сублингвальном применении передозировка препарата маловероятна. Возможные симптомы: сонливость, тошнота, рвота, выраженный миоз. При проглатывании таблеток передозировка еще менее вероятна, поскольку активное вещество быстро метаболизируется в кишечнике и печени. В случае приема внутрь следует промыть желудок. Специфическим антагонистом опиатов является налоксон. При необходимости применяют дыхательные аналептики.