Опубліковані в сучасній медичній літературі дані свідчать, що понад 50% населення земної кулі є інфікованими Helicobacter pylori.

Відмічається значна варіабельність частоти інфікованості цим мікроорганізмом у різних країнах та регіонах світу з прогресуючим збільшенням кількості серопозитивних пацієнтів у старших вікових категоріях. Слід зазначити, що в країнах, які розвиваються, інфікованість Helicobacter pylori серед молоді є вищою порівняно із економічно розвиненими країнами.

Сучасна діагностика Helicobacter pylori-асоційованих уражень травного тракту

Методи діагностики Helicobacter pylori—асоційованих уражень травного тракту розподіляють на:

Ендоскопічні:

швидкий уреазний тест; гістологічні дослідження відібраних біоптатів слизової оболонки шлунка та/або дванадцятипалої кишки; виділення чистої культури Helicobacter pylori; флуоресцентна гібридизація in situ; полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).



Неендоскопічні:

визначення антигену Helicobacter pylori у калі; визначення антитіл у плазмі крові до Helicobacter pylori; дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 13 С; дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 14 С.



Лікування пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту

Показання до терапії пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту:

активна фаза виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки із супутніми ускладненнями або без них;

наявність в анамнезі у пацієнта виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки;

резекція шлунка внаслідок ракового ураження;

лімфома лімфоїдної тканини, яка є асоційованою зі слизовою оболонкою шлунка (MALT-лімфома);

атрофічний гастрит;

диспепсія;

пацієнти з підвищеним ризиком розвитку онкопатології шлунка (сімейний анамнез);

При виборі певного методу терапії враховують такі фактори, до яких належать:

висока частота інфікування, що викликане Helicobacter pylori;

висока частота розвитку пухлини шлунка;

антибіотикорезистентність;

вартість та доступність діагностики та лікування;

етнічне походження пацієнтів;

переносимість фармакотерапевтичних засобів;

наявність/відсутність алергічних реакцій до фармакотерапевтичних засобів;

попереднє лікування та його результат;

відповідь на терапію;

рекомендовані дози та тривалість лікування.

Лікуючому лікарю слід узгодити з пацієнтом схему терапії, а також курс лікування, включно з оцінкою ризику розвитку небажаних реакцій, наприклад слабкості, нудоти або діареї.

Ерадикаційна фармакотерапія Helicobacter pylori

Основним методом терапії уражень травного тракту, викликаних Helicobacter pylori, є ерадикаційна фармакотерапія цього мікроорганізму, яка за умови її успішності допоможе як у разі лікування виразки, так й у разі профілактики прогресування передракових змін слизової оболонки шлунка.

Ерадикація Helicobacter pylori усуває запалення, знижує ступінь атрофії, але не кишкової метаплазії (важливо!) як в антральному відділі, так і в тілі шлунка.

Наразі загальновизнаними в усьому світі схемами ерадикаційної фармакотерапії є 3-компонентна (інгібітор протонної помпи (ІПП) + 2 антибіотики — кларитроміцин + амоксицилін або метронідазол + кларитроміцин) та 4-компонентна (препарат вісмута + ІПП + амоксицилін + кларитроміцин або метронідазол + тетрациклін) тривалістю 7–14 діб.

Нижче наведені приклади схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії в умовах обмежених ресурсів системи охорони здоров’я.

Схеми ерадикаційної терапії Helicobacter pylori першої лінії

3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.

При резистентності до кларитроміцину (>20%) — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін + метронідазол по 4 рази на добу протягом 7 діб.

У разі відсутності інформації щодо резистентності до кларитроміцину або якщо вона є малоймовірною — 3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.

Ще один варіант — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін + метронідазол 4 рази на добу протягом 7–10 діб.

У разі недоступності препаратів вісмуту рекомендується поєднана терапія: ІПП + кларитроміцин + метронідазол + амоксицилін протягом 14 діб.

Також можливим є застосування альтернативних схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії, наприклад із застосуванням фуразолідону: ІПП + фуразолідон + антибіотик, або послідовного методу ерадикації: ІПП протягом 10 діб + амоксицилін протягом 5 діб після лікування ІПП + кларитроміцин + нітроімідазол протягом 5 діб.

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