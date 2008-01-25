Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori
Опубліковані в сучасній медичній літературі дані свідчать, що понад 50% населення земної кулі є інфікованими Helicobacter pylori.
Відмічається значна варіабельність частоти інфікованості цим мікроорганізмом у різних країнах та регіонах світу з прогресуючим збільшенням кількості серопозитивних пацієнтів у старших вікових категоріях. Слід зазначити, що в країнах, які розвиваються, інфікованість Helicobacter pylori серед молоді є вищою порівняно із економічно розвиненими країнами.
Сучасна діагностика Helicobacter pylori-асоційованих уражень травного тракту
Методи діагностики Helicobacter pylori—асоційованих уражень травного тракту розподіляють на:
- Ендоскопічні:
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- швидкий уреазний тест;
- гістологічні дослідження відібраних біоптатів слизової оболонки шлунка та/або дванадцятипалої кишки;
- виділення чистої культури Helicobacter pylori;
- флуоресцентна гібридизація in situ;
- полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
- Неендоскопічні:
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- визначення антигену Helicobacter pylori у калі;
- визначення антитіл у плазмі крові до Helicobacter pylori;
- дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 13С;
- дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 14С.
Лікування пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту
Показання до терапії пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту:
- активна фаза виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки із супутніми ускладненнями або без них;
- наявність в анамнезі у пацієнта виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки;
- резекція шлунка внаслідок ракового ураження;
- лімфома лімфоїдної тканини, яка є асоційованою зі слизовою оболонкою шлунка (MALT-лімфома);
- атрофічний гастрит;
- диспепсія;
- пацієнти з підвищеним ризиком розвитку онкопатології шлунка (сімейний анамнез);
При виборі певного методу терапії враховують такі фактори, до яких належать:
- висока частота інфікування, що викликане Helicobacter pylori;
- висока частота розвитку пухлини шлунка;
- антибіотикорезистентність;
- вартість та доступність діагностики та лікування;
- етнічне походження пацієнтів;
- переносимість фармакотерапевтичних засобів;
- наявність/відсутність алергічних реакцій до фармакотерапевтичних засобів;
- попереднє лікування та його результат;
- відповідь на терапію;
- рекомендовані дози та тривалість лікування.
Лікуючому лікарю слід узгодити з пацієнтом схему терапії, а також курс лікування, включно з оцінкою ризику розвитку небажаних реакцій, наприклад слабкості, нудоти або діареї.
Ерадикаційна фармакотерапія Helicobacter pylori
Основним методом терапії уражень травного тракту, викликаних Helicobacter pylori, є ерадикаційна фармакотерапія цього мікроорганізму, яка за умови її успішності допоможе як у разі лікування виразки, так й у разі профілактики прогресування передракових змін слизової оболонки шлунка.
Ерадикація Helicobacter pylori усуває запалення, знижує ступінь атрофії, але не кишкової метаплазії (важливо!) як в антральному відділі, так і в тілі шлунка.
Наразі загальновизнаними в усьому світі схемами ерадикаційної фармакотерапії є 3-компонентна (інгібітор протонної помпи (ІПП) + 2 антибіотики — кларитроміцин + амоксицилін або метронідазол + кларитроміцин) та 4-компонентна (препарат вісмута + ІПП + амоксицилін + кларитроміцин або метронідазол + тетрациклін) тривалістю 7–14 діб.
Нижче наведені приклади схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії в умовах обмежених ресурсів системи охорони здоров’я.
Схеми ерадикаційної терапії Helicobacter pylori першої лінії
3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.
При резистентності до кларитроміцину (>20%) — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін + метронідазол по 4 рази на добу протягом 7 діб.
У разі відсутності інформації щодо резистентності до кларитроміцину або якщо вона є малоймовірною — 3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.
Ще один варіант — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін + метронідазол 4 рази на добу протягом 7–10 діб.
У разі недоступності препаратів вісмуту рекомендується поєднана терапія: ІПП + кларитроміцин + метронідазол + амоксицилін протягом 14 діб.
Також можливим є застосування альтернативних схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії, наприклад із застосуванням фуразолідону: ІПП + фуразолідон + антибіотик, або послідовного методу ерадикації: ІПП протягом 10 діб + амоксицилін протягом 5 діб після лікування ІПП + кларитроміцин + нітроімідазол протягом 5 діб.
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