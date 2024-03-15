ТРАМАДОЛ (TRAMADOLUM) Действующее вещество
трамадол — анальгетик центрального действия, агонист-антагонист в отношении мю-, дельта- и каппа-опиатных рецепторов; обладает более высоким сродством к мю-рецепторам. Снижает обратный синаптический захват норадреналина и серотонина в нейронах, повышая серотонинергический эффект. Наряду с обезболивающим, препарат оказывает противокашлевое и легкое седативное действие.
Биодоступность при пероральном применении составляет около 68%, при ректальном введении — 70%.
После приема внутрь Cmax в плазме крови наблюдается через 2 ч. С белками плазмы крови связывается около 20% трамадола; T½ — 6 ч. Метаболизируется в печени, экскретируется в неизмененном виде и в виде метаболитов с мочой (около 90%) и калом (около 10%). Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер (до 80%) и в грудное молоко (0,1%). Объем распределения — 203 л при в/в введении и 306 л — при пероральном.
острый и хронический болевой синдром (сильный и умеренно выраженный) в хирургии, акушерстве, онкологии, ревматологии, ортопедии, стоматологии, неврологии, при инфаркте миокарда, ишемии нижних конечностей. Применяют также перед хирургическими операциями (для премедикации).
доза зависит от степени тяжести заболевания и индивидуальной чувствительности больного. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 50 мг трамадола на прием с небольшим количеством жидкости. При недостаточном эффекте прием в той же дозе можно повторить через 30–60 мин. Максимальная суточная доза составляет 400 мг. Кратность применения — до 4 раз в сутки.
Детям в возрасте старше 1 года трамадол можно назначить в дозе 1–2 мг/кг массы тела; максимальная суточная доза составляет 4–8 мг/кг.
В/в медленно вводят взрослым и детям в возрасте старше 12 лет с массой тела >50 кг. Начальная доза — 50–100 мг, при отсутствии эффекта введение можно повторить, но не ранее чем через 30–60 мин; максимальная суточная доза — 400 мг. В исключительных случаях (в онкологии) возможно сокращение интервалов между инъекциями и повышение суточной дозы.
Инфузионное введение: начальную дозу 50–100 мг вводят в течение 20 мин, затем продолжают инфузию со скоростью 12 мг/ч.
В/м или п/к: начальная доза — 50–100 мг, повторно вводят по мере необходимости по 50 мг, но не более максимальной суточной дозы. Детям в возрасте старше 1 года вводят по 1–2 мг/кг, максимальная суточная доза составляет 4–8 мг/кг.
повышенная чувствительность к трамадолу, интоксикация алкоголем, снотворными и другими средствами, угнетающими ЦНС, абстинентный синдром при наркомании, возраст до 1 года.
повышенная утомляемость, сонливость, головокружение, спутанность сознания, головная боль, повышенная потливость, угнетение дыхания, снижение АД, тошнота, сухость во рту, запор, метеоризм, диспноэ, нарушение менструального цикла. При длительном применении — лекарственная зависимость.
в период беременности и кормления грудью применяют только по строгим показаниям.
С особой осторожностью назначают больным с наркотической зависимостью, при спутанном сознании, нарушении функции дыхательного центра, повышенном внутричерепном давлении, судорожном синдроме церебрального генеза, а также пациентам с повышенной чувствительностью к опиатам. В случае длительного применения не исключена возможность развития привыкания и лекарственной зависимости. С осторожностью назначают при нарушении функции печени и почек. Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкоголя, управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Не применяют для терапии абстинентного синдрома при наркомании.
несовместим с р-рами диклофенака, индометацина, фенилбутазона, диазепама, флунитразепама, нитроглицерина. Усиливает действие средств, оказывающих угнетающее влияние на ЦНС, и этанола. Индукторы микросомального окисления (в том числе карбамазепин, барбитураты) уменьшают выраженность анальгезирующего эффекта трамадола и длительность его действия. Длительное применение опиоидных анальгетиков или барбитуратов стимулирует развитие перекрестной толерантности. Анксиолитики усиливают анальгезирующее действие, продолжительность анестезии увеличивается при комбинации с барбитуратами. Налоксон активизирует дыхание, устраняет опиатные эффекты, вызванные применением опиоидных анальгетиков. Ингибиторы МАО, фуразолидон, прокарбазин, нейролептики при одновременном назначении повышают риск развития судорог (снижение судорожного порога). Хинидин повышает концентрацию трамадола в плазме крови за счет конкурентного ингибирования изоэнзима CYP 2D6.
развиваются миоз, рвота, коллапс, кома, судороги, угнетение ЦНС и дыхательного центра. Опиатные эффекты устраняются введением налоксона, судорожный синдром — введением бензодиазепинов.