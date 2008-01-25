Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Артеріальна гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче за наступні показники:

систолічного <90 мм рт.ст.;

діастолічного <60 мм рт.ст.

Те, що для однієї людини вважається зниженим тиском, для іншої може бути нормою. Знижений тиск може не викликати помітних симптомів. Виражена артеріальна гіпотензія може призвести до непритомності, травм, пов’язаних з падінням, зниження забезпечення тканин і органів киснем і навіть може бути небезпечною для життя.

Вважається, що лікувати потрібно лише артеріальну гіпотензію, пов’язану з розвитком симптомів.

Артеріальний тиск змінюється протягом дня залежно від:

положення тіла, тривалості перебування в одній позі;

того, яку їжу та напої ви вживаєте і в якій кількості;

прийому лікарських засобів;

загального фізичного стану;

емоційного та фізичного стресу;

температури та вологості навколишнього середовища;

часу доби, циклу сну/неспання.

Артеріальний тиск зазвичай найнижчий уночі і різко підвищується під час пробудження.

Причини зниженого артеріального тиску

Можливі причини артеріальної гіпотензії варіюють від зневоднення до серйозних захворювань, зокрема таких, як:

серцеві аритмії;

вади клапанів серця;

серцева недостатність;

масивна крововтрата;

тампонада серця (наприклад при перикардиті);

інтоксикація при інфекційних захворюваннях; сепсис;

системні алергічні реакції;

період вагітності. Зниження артеріального тиску часто відмічають у перші 24 тиж вагітності. Після пологів артеріальний тиск зазвичай повертається до рівня, що був до періоду вагітності;

гормональні порушення (наприклад хвороба Аддісона, гіпоглікемія);

нестача поживних речовин у раціоні. Дефіцит вітаміну B 12 , фолієвої кислоти та заліза може зумовлювати розвиток анемії, що може призвести до зниження артеріального тиску;

, фолієвої кислоти та заліза може зумовлювати розвиток анемії, що може призвести до зниження артеріального тиску; шок різного генезу.

Артеріальний тиск може знижуватися при прийомі низки лікарських засобів, зокрема антигіпертензивних, протипаркінсонічних (праміпексолу, леводопи), деяких антидепресантів (іміпраміну, доксепіну), препаратів, які застосовуються для лікування еректильної дисфункції (силденафілу, тадалафілу). Якщо після прийому таблеток артеріальний тиск значно впав, слід обговорити це з лікарем.

Які бувають види артеріальної гіпотензії?

Ортостатична гіпотензія (постуральна гіпотензія). Це раптове падіння артеріального тиску при різкому вставанні з положення лежачи. Ортостатична гіпотензія може фіксуватися при зневодненні, тривалому постільному режимі, у період вагітності, при прийомі деяких лікарських засобів. Ортостатична гіпотензія часто відмічається у осіб похилого віку.

Також можливе зниження артеріального тиску при тривалому перебуванні в положенні стоячи, особливо часто такий стан встановлюють у дітей та осіб молодого віку.

Постпрандіальна гіпотензія. Падіння артеріального тиску відбувається через 1–2 год після їди. Найчастіше фіксується у осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією та/або патологічними станами вегетативної нервової системи, такими як хвороба Паркінсона. Вживання їжі невеликими порціями з низьким вмістом вуглеводів, бíльшої кількості води та відмова від алкоголю сприяють зменшенню вираженості постпрандіальної гіпотензії.

Знижений артеріальний тиск: симптоми

Затуманений зір, потемніння перед очима.

Запаморочення.

Головний біль.

Переднепритомний стан, непритомність.

Немотивована втома.

Загальна слабкість.

Зниження переносимості фізичних навантажень.

Порушення концентрації уваги.

Нудота.

Шум у вухах.

При цьому в пацієнта може виявлятися як одна ознака зниженого артеріального тиску, так і кілька одночасно.

Тиск 80/50: що робити?

Несподіване падіння артеріального тиску може бути небезпечним. Зміна лише на 20–30 мм рт.ст., наприклад, зниження систолічного тиску зі 110 до 80 мм рт.ст. — може викликати запаморочення та непритомність.

Якщо у вас проявляються симптоми вираженого зниження артеріального тиску, зверніться по невідкладну медичну допомогу.

Чим піднімати тиск залежить від причини зниженого артеріального тиску.

При виявленні такого рівня тиску лікар може порекомендувати пройти низку обстежень, зокрема:

аналізи крові (на рівень глюкози у плазмі крові, електролітів, загальний аналіз крові).

Електрокардіограму (ЕКГ).

Тест нахиленого столу. Тест на нахиленому столі дозволяє оцінити, як змінюється артеріальний тиск залежно від зміни положення.

Моніторинг артеріального тиску.

Ехокардіограму.

Що може порекомендувати лікар при артеріальній гіпотензії?

Наприклад, якщо лікарський засіб викликає знижений артеріальний тиск, ваш лікар може порекомендувати змінити або припинити прийом цього препарату, або знизити його дозу. Не змінюйте та не припиняйте прийом лікарських засобів без попередньої консультації зі своїм лікарем.

Також може бути рекомендована симптоматична терапія.

Нижче наведено деякі рекомендації, як підвищити рівень артеріального тиску

Вживайте більше натрію хлориду — кухонної солі. Важливо! Надлишок натрію може призвести до серцевої недостатності, особливо у осіб похилого віку. Тому важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж збільшувати споживання солі.

Пийте більше води. Рідина збільшує об’єм крові та допомагає запобігти зневодненню, що важливо при лікуванні артеріальної гіпотензії.

При розвитку артеріальної гіпотензії в положенні стоячи або при різкому вставанні вираженість симптомів можна зменшити за допомогою носіння компресійних панчіх, оскільки вони знижують депонування крові в нижніх кінцівках.

Лікарські засоби. Існує кілька препаратів для лікування ортостатичної гіпотензії, наприклад флудрокортизон , мідодрін.

, мідодрін. Вживайте менше алкоголю. Він зневоднює організм і може зменшити артеріальний тиск, навіть якщо вживати його в помірних кількостях.

Зверніть увагу на положення тіла. Акуратно перейдіть із положення лежачи в положення сидячи і потім вставайте. Уникайте тривалого стояння. Якщо при тривалому стоянні ви відчули себе недобре — присядьте, сядьте навпочіпки або поприсідайте. Або поставте одну ногу на виступ або стілець і нахиліться якнайдалі вперед. Ці рухи стимулюють приплив крові від ніг до серця.

При зниженні артеріального тиску після їди — їжте невеликими порціями. Обмежте вживання продуктів із підвищеним вмістом вуглеводів, таких як картопля, рис, макарони та хліб.

Регулярно виконуйте фізичні вправи. Як загальна мета — прагніть займатися помірною фізичною активністю щонайменше 30 хв щодня. Уникайте тренувань у жарких та вологих умовах.

Чи підвищує кава артеріальний тиск?

Так, при зниженому артеріальному тиску можна випити 1 або 2 чашки міцної кави або чаю, проте кофеїн може викликати зневоднення, тому обов’язково пийте багато води та інших рідин без кофеїну.