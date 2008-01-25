Судоми в ногах — невже назавжди?

М’язова судома — це раптове, несподіване напруження одного або декількох м’язів або навіть окремих м’язових волокон, яке може бути дуже болісним. Також вживається термін «м’язовий спазм». Фізичні вправи або важка робота, особливо у спеку, застосування деяких лікарських засобів та деякі захворювання можуть зумовлювати розвиток м’язових судом.

Вони виникають переважно у м’язах ніг. Найчастіше розвивається судома литкового м’яза, але можливі й судоми сідничних, стегнових м’язів. Іноді зводить ноги у положенні лежачи.

Судоми зазвичай тривають від кількох секунд до хвилин, але буває, що нога після судоми болить кілька днів.

Коли звернутися до лікаря?

М’язові судоми зазвичай проходять самі собою, проте зверніться до лікаря в разі розвитку судом, які:

викликають сильний дискомфорт;

часто з’являються у ногах;

супроводжуються набряком ніг, почервонінням чи змінами шкіри;

порушують нічний сон і заважають виспатися;

пов’язані з м’язовою слабкістю та атрофією м’язів.

Причини судоми в ногах

М’язова судома може розвинутися після надто інтенсивної роботи м’яза або його перенапруги, втрати рідини внаслідок підвищеного потовиділення (наприклад у спеку) або перебування в одній позиції протягом тривалого часу, проте найчастіше її причина невідома.

Часто м’язові судоми фіксують у період вагітності.

Вони зазвичай безпечні. У деяких випадках судоми можуть бути симптомом патологічних станів, наприклад таких, як:

недостатність кровотоку. При захворюванні периферичних артерій звуження артерій, що несуть кров до ніг, може викликати спазми та біль у нижніх кінцівках і ступнях під час фізичних навантажень, швидкої ходьби або тренувань. Ці судоми зазвичай проходять невдовзі після припинення вправ.

Компресія нерва. Вираженість болю зазвичай збільшується під час ходьби. Ходьба з невеликим нахилом вперед, наприклад, при штовханні візка для покупок, може зменшити вираженість спазму.

Нестача мінералів: калію, кальцію або магнію в раціоні може спричинити судоми ніг. Деякі лікарські засоби для терапії артеріальної гіпертензії можуть зумовлювати зниження рівня цих мінералів у плазмі крові.

Прийом деяких гіполіпідемічних, протизаплідних препаратів може призводити до розвитку судом ніг.

Крім того, судоми в нижніх кінцівках уночі можуть фіксуватися при таких захворюваннях, як:

гостра ниркова недостатність.

Хронічна хвороба нирок.

Хвороба Аддісона (надниркова недостатність).

Анемія.

Алкоголізм та алкогольна полінейропатія.

Цироз печінки.

Артеріальна гіпертензія.

Гіпертиреоз та гіпотиреоз.

Гіпоглікемія.

Хвороба Паркінсона.

Периферична нейропатія.

Стеноз хребетного каналу.

Цукровий діабет.

Чинники ризику розвитку м’язових судом включають:

літній вік;

погану фізичну форму;

підвищене потовиділення;

період вагітності;

надмірну масу тіла.

Що робити, щоб судоми м’язів уночі не порушували сон? Профілактика судом у домашніх умовах:

пийте багато рідини щодня, особливо під час фізичної активності. Після занять спортом продовжуйте пити воду чи інші рідини без кофеїну чи алкоголю.

Розтягнення м’язів. Щоб уникнути судом у ногах вночі, робіть розминку перед сном.

Легкі фізичні вправи, такі як їзда на велотренажері протягом декількох хвилин перед сном, також рекомендуються для профілактики судом під час сну.

Важливий вибір правильного, зручного взуття.

Одягайте на ніч вільний одяг і щільно не вкривайте ноги.

Лікар може порекомендувати приймати магній або комплекс вітамінів групи В при судомах у нижніх кінцівках.

Цю патологію часто плутають з ознаками синдрому неспокійних ніг, але умови різні. Найчастішим симптомом синдрому неспокійних ніг є необхідність рухати нижніми кінцівками під час засинання. Синдром неспокійних ніг зазвичай не викликає болю і симптоми тривають довше, ніж нічні судоми ніг.

Що робити при м’язових судомах?

Біль, викликаний судомами ніг, може відрізнятися за ступенем тяжкості та тривалості: від кількох секунд до 15 хв і довше.

Ось кілька порад, як зняти спазм м’язів ноги:

м’яке розтирання спазмованого м’яза допоможе його розслабити.

Розтяжка може зменшити вираженість спазму.

Як зняти спазм литкового м’яза? Спробуйте встати і перенести масу тіла на ногу зі спазмованим м’язом, потім злегка зігніть її в коліні. Якщо вам дуже боляче вставати, випряміть ногу і зігніть стопу в напрямку нагору до обличчя. Така вправа також допоможе зменшити вираженість судоми і в задній частині стегна.

Якщо у вас судома в передній частині стегна, спробуйте підтягнути ступню цієї ноги до сідниці. Тримайтеся за стілець, щоб не впасти.

Використання холоду або тепла також може сприяти зменшенню вираженості судом. Прикладіть лід або холодний компрес безпосередньо до спазмованого м’яза, помасажуйте його льодом або прикладіть до спазмованого м’яза грілку, теплий рушник, прийміть гарячу ванну або душ.

Потрясіть ногою.

Судоми у ногах: як усунути біль?

Якщо при судомах ви відчуваєте біль, прийміть парацетамол.

Чому виникають судоми ніг у період вагітності та чи можна їм запобігти?

Судоми м’язів ніг поширені в період вагітності, часто виникають вночі у ІІ та ІІІ триместрах. Точна причина розвитку судом нижніх кінцівок у період вагітності незрозуміла:

розтяжка перед сном може допомогти запобігти виникненню судом ніг під час вагітності. Встаньте на відстані руки від стіни. Покладіть руки на стіну перед собою та поставте праву ногу за ліву. Повільно зігніть ліву ногу вперед, зберігаючи праве коліно прямим, а праву п’яту на підлозі. Тримайте розтяжку близько 30 с. Тримайте спину прямо. Не зміщуйте ноги всередину чи назовні. Поміняйте ноги та повторіть.

Залишайтеся фізично активною.

Пийте багато рідини. Коли ви п’єте достатньо рідини, ваша сеча має бути прозорою або світло-жовтого кольору. Якщо сеча темно-жовтого кольору, це може означати, що ви отримуєте недостатню кількість води.

У деяких дослідженнях встановлено, що нижчий рівень кальцію в плазмі в період вагітності може призводити до розвитку судом нижніх кінцівок. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем — зазвичай вагітним рекомендується приймати 1000 мг кальцію на добу.

Розгляньте можливість вживання дієтичних добавок магнію. Призначення магнію може сприяти профілактиці судом м’язів ніг під час вагітності. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж використовувати дієтичну добавку. Також рекомендується вживати більше продуктів з високим вмістом магнію, таких як цільнозернові продукти, боби, сухофрукти, горіхи і насіння.

Носіть правильне взуття. Вибирайте те, яке зручне та забезпечує якісну підтримку ніг. Можливо, вам допоможе носіння взуття зі стійким підбором.

Проконсультуйтеся з лікарем. Важливо надати лікарю таку інформацію щодо:

ваших симптомів, включно з будь-якими, які здаються не пов’язаними з м’язовими судомами, і коли вони почалися;

серйозних стресів, нещодавніх змін у житті та сімейного медичного анамнезу;

всіх лікарських засобів, вітамінів та дієтичних добавок, які ви приймаєте, зокрема дози;

як часто у вас бувають судоми і наскільки вони виражені, як довго триває біль? За яких обставин виникають судоми? Чи допомагає розтяжка для їх усунення?

чи є у вас інші симптоми, такі як м’язова слабкість чи оніміння?

чи помічали ви зміни кольору сечі після фізичних навантажень?

Лікар також може порекомендувати вам додаткове обстеження для виявлення причин розвитку судом. Терапію призначать залежно від виявленої причини. Так, наприклад, якщо судоми є симптомом захворювання периферичних артерій, вам можуть бути призначені цилостазол, антиагрегантні (ацетилсаліцилова кислота, клопідогрел) та гіполіпідемічні препарати (аторвастатин, розувастатин). Крім того, у такому разі рекомендується модифікація способу життя, важливою частиною якого є відмова від куріння.