Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A

ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
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Тобрекс®
Тобрекс®
Краплі очні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 152,93 грн
в 969 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від 199,49 грн
в 924 аптеках
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Офтальмодек
Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від 63,30 грн
в 915 аптеках
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 300 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 35,73 грн
в 903 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від 193,36 грн
в 901 аптеці
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 32,99 грн
в 827 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 25,16 грн
в 794 аптеках
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Вігамокс®
Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від 229,57 грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від 184,74 грн
в 702 аптеках
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Азитер®
Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від 192,00 грн
в 633 аптеках
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Сигніцеф
Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 216,17 грн
в 578 аптеках
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Тамвелер
Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 209,00 грн
в 565 аптеках
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Вірган
Вірган
Гель очний 1,5 мг/г туба 5 г №1
Лаборатуар Теа
від 501,00 грн
в 486 аптеках
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Флоксанекст
Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від 172,39 грн
в 483 аптеках
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Офтаквікс®
Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 264,44 грн
в 479 аптеках
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Посиформін
Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від 315,75 грн
в 478 аптеках
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Флеоптік®
Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від 226,11 грн
в 388 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від 210,81 грн
в 350 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 158,45 грн
в 335 аптеках
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Циделон
Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від 16,09 грн
в 323 аптеках
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