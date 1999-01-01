Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A
Антибіотики
S01A B
Сульфаніламіди
S01A D
Противірусні засоби
S01A E
Флюороквинолони
S01A X
Інші протимікробні препарати
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Тобрекс®
Краплі очні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
152,93
грн
в 969 аптеках
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Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від
199,49
грн
в 924 аптеках
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Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від
63,30
грн
в 915 аптеках
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Сульфацил
Краплі очні 300 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
35,73
грн
в 903 аптеках
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Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від
193,36
грн
в 901 аптеці
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Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
32,99
грн
в 827 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
25,16
грн
в 794 аптеках
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Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від
229,57
грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від
184,74
грн
в 702 аптеках
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Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від
192,00
грн
в 633 аптеках
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Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
216,17
грн
в 578 аптеках
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Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
209,00
грн
в 565 аптеках
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Вірган
Гель очний 1,5 мг/г туба 5 г №1
Лаборатуар Теа
від
501,00
грн
в 486 аптеках
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Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від
172,39
грн
в 483 аптеках
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Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
264,44
грн
в 479 аптеках
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Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від
315,75
грн
в 478 аптеках
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Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від
226,11
грн
в 388 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від
210,81
грн
в 350 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
158,45
грн
в 335 аптеках
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Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від
16,09
грн
в 323 аптеках
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крап. оч./вуш.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
крап. очні/вушн., розчин
мазь
мазь оч.
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Дозування
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0.5 мг/мл
0.25 %
1.5 мг/г
2 %
2.5 мг/г
2.5 мг/мл
3 %
3 мг/г
3 мг/мл
5 мг/мл
10 мг/г
15 мг/г
30 %
30 мг/г
200 мг/мл
300 мг/мл
10000 МО/мл
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Пакування
контейнер 10 г
контейнер однодоз. 250 мг
туба 3 г
туба 4.5 г
туба 5 г
туба 10 г
туба алюм. 3 г
туба алюм. 10 г
туба-канюля 5 г
туба-крапельн. 0.5 мл
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл. з пробкою-крапельницею 10 мл
фл. пластик. 10 мл
фл. у пачці 5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 5 г
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 5 мл
фл.-крапельн. пластик. 5 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Allergan Inc.
GlaxoSmithKline Export
KRKA d.d. Novo Mesto
Nextpharm GmbH
Novartis Pharma
Rompharm Company Georgia LLC
Ursapharm
World Medicine
World Medicine Ophtalmics Limited
Гледекс
Дарниця ФФ
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лаборатуар Теа
Люпін
М.Біотек Лтд.
Новартіс
Новартіс Фарма
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ромфарм Компані
Сантен
Сентісс Фарма
ТОВ "Тернофарм"
Уорлд Медицин
ФЗ "Біофарма"
ФЗ Біофарма
Фарма Штульн ГмбХ
Фармак
Фарматен
Фирн-М
Фитофарм
Фітофарм
Червона зірка
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