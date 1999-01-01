Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
S01A E01
Офлоксацин
S01A E03
Ципрофлоксацин
S01A E05
Левофлоксацин
S01A E06
Гатифлоксацин
S01A E07
Моксифлоксацин
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Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від
199,49
грн
в 924 аптеках
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Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від
193,36
грн
в 901 аптеці
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Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від
229,57
грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від
184,74
грн
в 702 аптеках
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Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
216,17
грн
в 578 аптеках
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Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
209,00
грн
в 565 аптеках
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Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від
172,39
грн
в 483 аптеках
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Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
264,44
грн
в 479 аптеках
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Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від
226,11
грн
в 388 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від
210,81
грн
в 350 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
158,45
грн
в 335 аптеках
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Левоксимед
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
206,93
грн
в 291 аптеці
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Офлоксацин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
88,20
грн
в 160 аптеках
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Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
128,54
грн
в 154 аптеках
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Левонекст
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від
204,55
грн
в 77 аптеках
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Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл №10
Сантен
від
331,06
грн
в 6 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Краплі очні 5 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
106,40
грн
в 4 аптеках
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Монафокс
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
від
187,34
грн
в 1 аптеці
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Моксиайз
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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2
Форма випуску
крап. оч.
крап. оч./вуш.
крап. очні, р-н
крап. очні/вушн., розчин
мазь оч.
Дозування
0.3 %
0.5 %
3 мг/мл
5 мг/мл
Пакування
туба 3 г
туба-крапельн. 0.5 мл
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл. 5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл. у пачці 5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. пластик. 5 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Allergan Inc.
Nextpharm GmbH
World Medicine
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Люпін
М.Біотек Лтд.
Новартіс
Ромфарм Компані
Сантен
Сентісс Фарма
Уорлд Медицин
Фарма Штульн ГмбХ
Фармак
Фарматен
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