Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E

Флюороквинолони

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A EФлюороквинолони
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Флоксал®
Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від 199,49 грн
в 924 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від 193,36 грн
в 901 аптеці
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Вігамокс®
Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від 229,57 грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від 184,74 грн
в 702 аптеках
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Сигніцеф
Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 216,17 грн
в 578 аптеках
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Тамвелер
Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 209,00 грн
в 565 аптеках
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Флоксанекст
Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від 172,39 грн
в 483 аптеках
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Офтаквікс®
Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 264,44 грн
в 479 аптеках
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Флеоптік®
Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від 226,11 грн
в 388 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від 210,81 грн
в 350 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 158,45 грн
в 335 аптеках
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Левоксимед
Левоксимед
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 206,93 грн
в 291 аптеці
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Офлоксацин-Фармекс
Офлоксацин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 88,20 грн
в 160 аптеках
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Флоксимед
Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 128,54 грн
в 154 аптеках
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Левонекст
Левонекст
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від 204,55 грн
в 77 аптеках
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Офтаквікс®
Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл №10
Сантен
від 331,06 грн
в 6 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Моксифлоксацин-Фармекс
Краплі очні 5 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 106,40 грн
в 4 аптеках
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Монафокс
Монафокс
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
від 187,34 грн
в 1 аптеці
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Моксиайз
Моксиайз
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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