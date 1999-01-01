Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A X
Інші протимікробні препарати
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A X
Інші протимікробні препарати
S01A X03
Сполуки цинку
S01A X05
Біброкатол
S01A X16
Піклоксидин
S01A X20**
Різні препарати
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Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від
63,30
грн
в 915 аптеках
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Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від
315,75
грн
в 478 аптеках
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Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від
16,09
грн
в 323 аптеках
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Піклоптик
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 10 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
302,70
грн
в 285 аптеках
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Циборат-Офтан
Краплі очні флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
мазь оч.
Дозування
0.2 мг/мл
0.5 мг/мл
2 %
10000 МО/мл
Пакування
туба 5 г
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл. з пробкою-крапельницею 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Ursapharm
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Фирн-М
Фитофарм
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