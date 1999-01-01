Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A X

Інші протимікробні препарати

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A XІнші протимікробні препарати
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Офтальмодек
Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від 63,30 грн
в 915 аптеках
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Посиформін
Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від 315,75 грн
в 478 аптеках
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Циделон
Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від 16,09 грн
в 323 аптеках
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Піклоптик
Піклоптик
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 10 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 302,70 грн
в 285 аптеках
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Циборат-Офтан
Циборат-Офтан
Краплі очні флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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