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ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
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Тобрекс®
Тобрекс®
Краплі очні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 152,93 грн
в 969 аптеках
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 178,34 грн
в 943 аптеках
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Корнерегель®
Корнерегель®
Гель очний 50 мг/г туба 5 г №1
Др. Манн
від 247,50 грн
в 930 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від 199,49 грн
в 924 аптеках
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Офтальмодек
Офтальмодек
Краплі очні 0,2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від 63,30 грн
в 915 аптеках
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Хіло-Комод®
Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 482,95 грн
в 912 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 204,96 грн
в 909 аптеках
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Віаль®
Віаль®
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 121,93 грн
в 908 аптеках
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 300 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 35,73 грн
в 903 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від 193,36 грн
в 901 аптеці
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 92,64 грн
в 900 аптеках
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Азарга®
Азарга®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 406,14 грн
в 893 аптеках
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Мазь очна туба 3.5 г №1
Новартіс Фарма
від 186,62 грн
в 885 аптеках
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Ланотан®
Ланотан®
Краплі очні 0,05 мг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл в пачці №1
Фармак
від 306,23 грн
в 880 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 533,61 грн
в 873 аптеках
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Кромофарм®
Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 140,12 грн
в 872 аптеках
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Хіло-Кеа®
Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від 530,09 грн
в 846 аптеках
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Мардозія
Мардозія
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 329,59 грн
в 841 аптеці
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Азопт®
Азопт®
Краплі очні 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 357,32 грн
в 838 аптеках
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 32,99 грн
в 827 аптеках
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У яких випадках застосовують препарати при захворюваннях очей?

Порушення зору та сліпота стають все більш поширеними в усьому світі у зв’язку із загальною тенденцією до збільшення середнього віку населення. Нещодавнє дослідження показало, що в США у 2015 р. серед осіб віком старше 40 років 3,22 млн осіб були слабозорими, а 1,02 млн визнані сліпими. Кількість діагностованих випадків порушення зору збільшилася на 20% за останнє десятиліття і, за прогнозами, зросте у 2 рази до 2050 р. Слід зазначити, що поширеність захворювань очей продовжує підвищуватися, незважаючи на значний прогрес у лікуванні кількох найпоширеніших хвороб, що призводять до сліпоти (Sharon R. Ong, 2018).

Певною мірою частота захворювань очей визначається особливостями способу життя. Захворювання очей, наприклад, зниження гостроти зору, запальні або дегенеративні ураження, хронічні хвороби або травми, значно поширені серед людей, що часто здійснюють подорожі. До основних факторів ризику, що зумовлюють прояв чи загострення поширених захворювань очей, належать вплив сухого повітря (у салоні літака або кондиціонованих готельних номерах), хлорованої чи солоної води (купання в басейнах або на морі) та різкі зміни погодних умов. Крім того, подорожувальники до тропічних країн наражаються на ризик виникнення захворювань очей, які рідко відзначають у помірному кліматі, наприклад, онхоцеркоз, лоаоз, гнатостомоз, африканський трипаносомоз, трахома. Найбільш поширеним захворюванням очей, яке спостерігається у мандрівників, є кон’юнктивіт. Кон’юнктивіт мандрівників може мати як неспецифічну (бактеріальні чи вірусні інфекції, алергічні запалення), так і тропічну етіологію, наприклад, арбовірусні інфекції (зіка, чикунгунья). Враховуючи той факт, що у значної частини населення загалом гострота зору є зниженою і багато хто носить контактні лінзи, а не окуляри, кератит став поширеним офтальмологічним захворюванням і серед мандрівників. Основні фактори ризику в таких випадках включають сон у контактних лінзах, тривалий вплив кондиціонера, роботу за комп’ютером або плавання/купання у мікробіологічно забрудненій воді (наприклад, в осередках контамінації Acanthoamoeba protozoa). Захворювання, що вражають рогівку, кон’юнктиву або кришталик, можуть виникати через надмірну дію сонячного випромінювання, особливо якщо мандрівники носять окуляри без захисту від ультрафіолету (Krzysztof Korzeniewski, 2020).

Найбільш поширеними захворюваннями очей є:

  • глаукома та інші порушення внутрішньоочного тиску;
  • макулярна дегенерація;
  • діабетична ретинопатія (Sharon R. Ong, 2018);
  • неоваскулярна ретинопатія (Friedlander M., 2007);
  • вроджені аномалії (колобома, амавроз) (Chen H.Y., 2021).

Форми випуску офтальмологічних препаратів

Пігулки

В офтальмології рідко використовують препарати системної дії. У світовій практиці існує досвід застосування таких лікарських засобів при дегенеративних захворюваннях структур ока, проте препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями очей у таблетованій формі в Україні представлені лише протиглаукомним лікарським засобом з діючою речовиною ацетазоламід. Як допоміжну терапію при хворобах очей застосовують таблетовані антибактеріальні або антигістамінні препарати.

Краплі

До категорії лікарських засобів для місцевого застосування при захворюваннях очей належать не тільки краплі (розчини/суспензії лікарських засобів), а й гелі, мазі, очні креми. Оскільки структури ока анатомо-фізіологічно «відмежовані» від решти організму, зазвичай достатньо місцевої терапії, оскільки в тканинах ока створюється достатня концентрація діючої речовини і при цьому вона в мінімальних кількостях потрапляє в системний кровотік. В офтальмологічних антибактеріальних препаратах діючою речовиною виступає офлоксацин, моксифлоксацин, поліміксин, неоміцин, левофлоксацин, гентаміцину сульфат та ін. Іноді застосовують антисептики, які не подразнюють слизову оболонку ока, і противірусні препарати. Діючими речовинами протиглаукомних препаратів є тимололу малеат, латанопрост, травопрост, пілокарпіну гідрохлорид, дорзоламід, бримонідин тартрат, бринзоламід.

Окрім того, компонентами місцевих офтальмологічних препаратів можуть бути такі протизапальні складові, як дексаметазон, гідрокортизон, кеторолак. При алергічному кон’юнктивіті можливе застосування олопатадину або натрію кромоглікату — діючої речовини з протинабряковими та протиалергічними властивостями. Препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями очей з такими властивостями застосовують симптоматично.

У післяопераційний період і при синдромі «сухого ока» призначають так звані «штучні сльози» — препарати, що створюють на поверхні ока захисну плівку.

Протипоказання

Протипоказаннями до застосування препаратів, які застосовують при захворюваннях очей, є (інструкція МОЗ України):

  • індивідуальна непереносимість компонентів препарату;
  • обструктивні захворювання дихальних шляхів (бронхіальна астма, ХОЗЛ);
  • порушення ритму та провідності серця (синоатріальна блокада, синусова брадикардія тощо);
  • виражена серцева недостатність;
  • туберкульоз;
  • паразитарні чи грибкові захворювання ока;
  • герпетичний кон’юнктивіт;
  • стани після хірургічних втручань;
  • дистрофія рогівки;
  • підвищена чутливість до блокаторів β-адренорецепторів.
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