У яких випадках застосовують препарати при захворюваннях очей?

Порушення зору та сліпота стають все більш поширеними в усьому світі у зв’язку із загальною тенденцією до збільшення середнього віку населення. Нещодавнє дослідження показало, що в США у 2015 р. серед осіб віком старше 40 років 3,22 млн осіб були слабозорими, а 1,02 млн визнані сліпими. Кількість діагностованих випадків порушення зору збільшилася на 20% за останнє десятиліття і, за прогнозами, зросте у 2 рази до 2050 р. Слід зазначити, що поширеність захворювань очей продовжує підвищуватися, незважаючи на значний прогрес у лікуванні кількох найпоширеніших хвороб, що призводять до сліпоти (Sharon R. Ong, 2018).

Певною мірою частота захворювань очей визначається особливостями способу життя. Захворювання очей, наприклад, зниження гостроти зору, запальні або дегенеративні ураження, хронічні хвороби або травми, значно поширені серед людей, що часто здійснюють подорожі. До основних факторів ризику, що зумовлюють прояв чи загострення поширених захворювань очей, належать вплив сухого повітря (у салоні літака або кондиціонованих готельних номерах), хлорованої чи солоної води (купання в басейнах або на морі) та різкі зміни погодних умов. Крім того, подорожувальники до тропічних країн наражаються на ризик виникнення захворювань очей, які рідко відзначають у помірному кліматі, наприклад, онхоцеркоз, лоаоз, гнатостомоз, африканський трипаносомоз, трахома. Найбільш поширеним захворюванням очей, яке спостерігається у мандрівників, є кон’юнктивіт. Кон’юнктивіт мандрівників може мати як неспецифічну (бактеріальні чи вірусні інфекції, алергічні запалення), так і тропічну етіологію, наприклад, арбовірусні інфекції (зіка, чикунгунья). Враховуючи той факт, що у значної частини населення загалом гострота зору є зниженою і багато хто носить контактні лінзи, а не окуляри, кератит став поширеним офтальмологічним захворюванням і серед мандрівників. Основні фактори ризику в таких випадках включають сон у контактних лінзах, тривалий вплив кондиціонера, роботу за комп’ютером або плавання/купання у мікробіологічно забрудненій воді (наприклад, в осередках контамінації Acanthoamoeba protozoa). Захворювання, що вражають рогівку, кон’юнктиву або кришталик, можуть виникати через надмірну дію сонячного випромінювання, особливо якщо мандрівники носять окуляри без захисту від ультрафіолету (Krzysztof Korzeniewski, 2020).

Найбільш поширеними захворюваннями очей є:

глаукома та інші порушення внутрішньоочного тиску;

макулярна дегенерація;

діабетична ретинопатія (Sharon R. Ong, 2018);

неоваскулярна ретинопатія (Friedlander M., 2007);

вроджені аномалії (колобома, амавроз) (Chen H.Y., 2021).

Форми випуску офтальмологічних препаратів

Пігулки

В офтальмології рідко використовують препарати системної дії. У світовій практиці існує досвід застосування таких лікарських засобів при дегенеративних захворюваннях структур ока, проте препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями очей у таблетованій формі в Україні представлені лише протиглаукомним лікарським засобом з діючою речовиною ацетазоламід. Як допоміжну терапію при хворобах очей застосовують таблетовані антибактеріальні або антигістамінні препарати.

Краплі

До категорії лікарських засобів для місцевого застосування при захворюваннях очей належать не тільки краплі (розчини/суспензії лікарських засобів), а й гелі, мазі, очні креми. Оскільки структури ока анатомо-фізіологічно «відмежовані» від решти організму, зазвичай достатньо місцевої терапії, оскільки в тканинах ока створюється достатня концентрація діючої речовини і при цьому вона в мінімальних кількостях потрапляє в системний кровотік. В офтальмологічних антибактеріальних препаратах діючою речовиною виступає офлоксацин, моксифлоксацин, поліміксин, неоміцин, левофлоксацин, гентаміцину сульфат та ін. Іноді застосовують антисептики, які не подразнюють слизову оболонку ока, і противірусні препарати. Діючими речовинами протиглаукомних препаратів є тимололу малеат, латанопрост, травопрост, пілокарпіну гідрохлорид, дорзоламід, бримонідин тартрат, бринзоламід.

Окрім того, компонентами місцевих офтальмологічних препаратів можуть бути такі протизапальні складові, як дексаметазон, гідрокортизон, кеторолак. При алергічному кон’юнктивіті можливе застосування олопатадину або натрію кромоглікату — діючої речовини з протинабряковими та протиалергічними властивостями. Препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями очей з такими властивостями застосовують симптоматично.

У післяопераційний період і при синдромі «сухого ока» призначають так звані «штучні сльози» — препарати, що створюють на поверхні ока захисну плівку.

Протипоказання

Протипоказаннями до застосування препаратів, які застосовують при захворюваннях очей, є (інструкція МОЗ України):