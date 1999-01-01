Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A D

Противірусні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A DПротивірусні засоби
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Вірган
Вірган
Гель очний 1,5 мг/г туба 5 г №1
Лаборатуар Теа
від 501,00 грн
в 486 аптеках
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Оксолінова мазь
Оксолінова мазь
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г №1
Тернофарм
від 29,00 грн
в 320 аптеках
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Оксолінова мазь
Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % туба 10 г тм arbor vitae №1
від 44,30 грн
в 283 аптеках інших міст
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Оксолін-Дарниця
Оксолін-Дарниця
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
від 59,99 грн
в 228 аптеках
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Оксолінова мазь
Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 42,50 грн
в 62 аптеках
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Зовіракс™
Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Зовіракс™
Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Оксолін
Оксолін
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г пачка картонна №1
Червона зірка
Немає в наявності
Оксолінова мазь
Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % контейнер 10 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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