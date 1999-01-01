Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A D
Противірусні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A D
Противірусні засоби
S01A D03
Ацикловір
S01A D09
Ганцикловір
S01A D10**
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Вірган
Гель очний 1,5 мг/г туба 5 г №1
Лаборатуар Теа
від
501,00
грн
в 486 аптеках
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Оксолінова мазь
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г №1
Тернофарм
від
29,00
грн
в 320 аптеках
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Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % туба 10 г тм arbor vitae №1
від
44,30
грн
в 283 аптеках інших міст
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Оксолін-Дарниця
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
від
59,99
грн
в 228 аптеках
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Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
42,50
грн
в 62 аптеках
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Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Зовіракс™
Мазь очна 3 % туба 4.5 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Оксолін
Мазь 2,5 мг/г туба 10 г пачка картонна №1
Червона зірка
Немає в наявності
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Оксолінова мазь
Мазь 0,25 % контейнер 10 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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Форма випуску
гель оч.
мазь
мазь оч.
Дозування
0.25 %
1.5 мг/г
2.5 мг/г
3 %
30 мг/г
Пакування
контейнер 10 г
туба 4.5 г
туба 5 г
туба 10 г
Виробник
GlaxoSmithKline Export
KRKA d.d. Novo Mesto
Дарниця ФФ
Лаборатуар Теа
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Червона зірка
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