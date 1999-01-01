Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A

Антибіотики

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A AАнтибіотики
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Тобрекс®
Тобрекс®
Краплі очні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 152,93 грн
в 969 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 25,16 грн
в 794 аптеках
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Азитер®
Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від 192,00 грн
в 633 аптеках
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Тобраміцин-Фармекс
Тобраміцин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармекс Груп
від 94,86 грн
в 312 аптеках
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Тобринекст
Тобринекст
Мазь очна 3 мг/г туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
від 171,40 грн
в 295 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ Біофарма
від 31,40 грн
в 234 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 15,30 грн
в 43 аптеках
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Тетрациклін
Тетрациклін
Мазь очна 10 мг/г туба алюмінієва 3 г №1
від 114,00 грн
в 15 аптеках інших міст
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Азиоптик Ромфарм
Азиоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
від 261,60 грн
в 4 аптеках
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Тетрациклін
Тетрациклін
Мазь очна 10 мг/г туба алюмінієва 10 г №1
Гледекс
від 141,53 грн
в 2 аптеках інших міст
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Тетранекст
Тетранекст
Мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
від 132,90 грн
в 2 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон 10 мл в пачці №1
Фітофарм
від 10,88 грн
в 1 аптеці інших міст
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Футарон
Футарон
Краплі очні, суспензія 10 мг/г флакон-крапельниця 5 г №1
Ворлд Медицин Офтальмікс Лімітед
Немає в наявності
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