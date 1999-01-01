Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A
Антибіотики
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A
Антибіотики
S01A A01
Хлорамфенікол
S01A A09
Тетрациклін
S01A A12
Тобраміцин
S01A A13
Кислота фузидова
S01A A26
Азитроміцин
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Тобрекс®
Краплі очні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
152,93
грн
в 969 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
25,16
грн
в 794 аптеках
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Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від
192,00
грн
в 633 аптеках
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Тобраміцин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармекс Груп
від
94,86
грн
в 312 аптеках
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Тобринекст
Мазь очна 3 мг/г туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
від
171,40
грн
в 295 аптеках
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Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ Біофарма
від
31,40
грн
в 234 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
15,30
грн
в 43 аптеках
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Тетрациклін
Мазь очна 10 мг/г туба алюмінієва 3 г №1
від
114,00
грн
в 15 аптеках інших міст
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Азиоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
від
261,60
грн
в 4 аптеках
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Тетрациклін
Мазь очна 10 мг/г туба алюмінієва 10 г №1
Гледекс
від
141,53
грн
в 2 аптеках інших міст
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Тетранекст
Мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
від
132,90
грн
в 2 аптеках
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Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон 10 мл в пачці №1
Фітофарм
від
10,88
грн
в 1 аптеці інших міст
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Футарон
Краплі очні, суспензія 10 мг/г флакон-крапельниця 5 г №1
Ворлд Медицин Офтальмікс Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
мазь оч.
Дозування
0.3 %
0.25 %
2.5 мг/мл
3 мг/г
3 мг/мл
10 мг/г
15 мг/г
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Пакування
контейнер однодоз. 250 мг
туба 5 г
туба алюм. 3 г
туба алюм. 10 г
туба-канюля 5 г
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. пластик. 10 мл
фл.-крапельн. 5 г
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 5 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Nextpharm GmbH
Novartis Pharma
Rompharm Company Georgia LLC
World Medicine Ophtalmics Limited
Гледекс
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Лаборатуар Теа
Новартіс Фарма
ФЗ Біофарма
Фітофарм
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