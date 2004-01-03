Всі аптеки України
Список виробниківSSanten

Виробник: Santen

Київ, вул. Пімоненка 13, 7Б, оф. 12
+38 (044) 200-68-85
+38 (044) 200-68-84
www.santen.com
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Дукресса® краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1; Сантен
Дукресса® Краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1 Сантен
В 13 аптеках
від 289,94 грн
Ціни в аптеках
Ікервис® краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30; Сантен
Ікервис® Краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30 Сантен
В 5 аптеках
від 3450,00 грн
Ціни в аптеках
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1; Сантен
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1 Сантен
В 82 аптеках
від 401,28 грн
Ціни в аптеках
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30; Сантен
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30 Сантен
В 47 аптеках
від 316,97 грн
Ціни в аптеках
Косопт краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1; Сантен
Косопт Краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1 Сантен
В 14 аптеках
від 354,01 грн
Ціни в аптеках
Косопт БК краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1; Сантен
Косопт БК Краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1 Сантен
В 17 аптеках
від 882,00 грн
Ціни в аптеках
КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® емульсія, 10 мл, № 1; Сантен
КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® Емульсія, 10 мл, № 1 Сантен
В 108 аптеках
від 390,89 грн
Ціни в аптеках
Лекролін® краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Сантен
Лекролін® Краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Сантен
В 221 аптеці
від 142,36 грн
Ціни в аптеках
Окутиарз® Гідро+ розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1; ОФФХЕЛС
Окутиарз® Гідро+ Розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС
В 29 аптеках
від 350,17 грн
Ціни в аптеках
ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ краплі очні, флакон, 10 мл, № 1; Сантен
ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ Краплі очні, флакон, 10 мл, № 1 Сантен
В 2 аптеках
від 395,00 грн
Ціни в аптеках
Офтагель гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Сантен
Офтагель Гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Сантен
В 310 аптеках
від 122,26 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10 Сантен
В 3 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 217 аптеках
від 219,75 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Дексаметазон краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтан® Дексаметазон Краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 173 аптеках
від 94,40 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Катахром краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Сантен
Офтан® Катахром Краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Сантен
В 267 аптеках
від 163,08 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Тимолол краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтан® Тимолол Краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 197 аптеках
від 52,12 грн
Ціни в аптеках
Таптіком® краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30; Сантен
Таптіком® Краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30 Сантен
В 17 аптеках
від 707,55 грн
Ціни в аптеках
Тафлотан® краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Сантен
Тафлотан® Краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Сантен
В 89 аптеках
від 343,43 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, вул. Пімоненка 13, 7Б, оф. 12
+38 (044) 200-68-85
+38 (044) 200-68-84
www.santen.com
Знайдено: 18 препаратів
Дукресса® краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1; Сантен
Дукресса® Краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1 Сантен
В 13 аптеках
від 289,94 грн
Ціни в аптеках
Ікервис® краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30; Сантен
Ікервис® Краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30 Сантен
В 5 аптеках
від 3450,00 грн
Ціни в аптеках
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1; Сантен
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1 Сантен
В 82 аптеках
від 401,28 грн
Ціни в аптеках
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30; Сантен
КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30 Сантен
В 47 аптеках
від 316,97 грн
Ціни в аптеках
Косопт краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1; Сантен
Косопт Краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1 Сантен
В 14 аптеках
від 354,01 грн
Ціни в аптеках
Косопт БК краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1; Сантен
Косопт БК Краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1 Сантен
В 17 аптеках
від 882,00 грн
Ціни в аптеках
КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® емульсія, 10 мл, № 1; Сантен
КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® Емульсія, 10 мл, № 1 Сантен
В 108 аптеках
від 390,89 грн
Ціни в аптеках
Лекролін® краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Сантен
Лекролін® Краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Сантен
В 221 аптеці
від 142,36 грн
Ціни в аптеках
Окутиарз® Гідро+ розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1; ОФФХЕЛС
Окутиарз® Гідро+ Розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС
В 29 аптеках
від 350,17 грн
Ціни в аптеках
ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ краплі очні, флакон, 10 мл, № 1; Сантен
ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ Краплі очні, флакон, 10 мл, № 1 Сантен
В 2 аптеках
від 395,00 грн
Ціни в аптеках
Офтагель гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Сантен
Офтагель Гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Сантен
В 310 аптеках
від 122,26 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10 Сантен
В 3 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 217 аптеках
від 219,75 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Дексаметазон краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтан® Дексаметазон Краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 173 аптеках
від 94,40 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Катахром краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Сантен
Офтан® Катахром Краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Сантен
В 267 аптеках
від 163,08 грн
Ціни в аптеках
Офтан® Тимолол краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтан® Тимолол Краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 197 аптеках
від 52,12 грн
Ціни в аптеках
Таптіком® краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30; Сантен
Таптіком® Краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30 Сантен
В 17 аптеках
від 707,55 грн
Ціни в аптеках
Тафлотан® краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Сантен
Тафлотан® Краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Сантен
В 89 аптеках
від 343,43 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції