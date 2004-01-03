Список виробниківSSanten Виробник: Santen Київ, вул. Пімоненка 13, 7Б, оф. 12 +38 (044) 200-68-85 +38 (044) 200-68-84 www.santen.com Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Дукресса® Краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1 Сантен В 13 аптеках від 289,94 грн Ціни в аптеках Ікервис® Краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30 Сантен В 5 аптеках від 3450,00 грн Ціни в аптеках КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1 Сантен В 82 аптеках від 401,28 грн Ціни в аптеках КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30 Сантен В 47 аптеках від 316,97 грн Ціни в аптеках Косопт Краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1 Сантен В 14 аптеках від 354,01 грн Ціни в аптеках Косопт БК Краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1 Сантен В 17 аптеках від 882,00 грн Ціни в аптеках КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® Емульсія, 10 мл, № 1 Сантен В 108 аптеках від 390,89 грн Ціни в аптеках Лекролін® Краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Сантен В 221 аптеці від 142,36 грн Ціни в аптеках Окутиарз® Гідро+ Розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС В 29 аптеках від 350,17 грн Ціни в аптеках ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ Краплі очні, флакон, 10 мл, № 1 Сантен В 2 аптеках від 395,00 грн Ціни в аптеках Офтагель Гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Сантен В 310 аптеках від 122,26 грн Ціни в аптеках Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10 Сантен В 3 аптеках від 291,00 грн Ціни в аптеках Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 217 аптеках від 219,75 грн Ціни в аптеках Офтан® Дексаметазон Краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 173 аптеках від 94,40 грн Ціни в аптеках Офтан® Катахром Краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Сантен В 267 аптеках від 163,08 грн Ціни в аптеках Офтан® Тимолол Краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 197 аптеках від 52,12 грн Ціни в аптеках Таптіком® Краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30 Сантен В 17 аптеках від 707,55 грн Ціни в аптеках Тафлотан® Краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Сантен В 89 аптеках від 343,43 грн Ціни в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду Київ, вул. Пімоненка 13, 7Б, оф. 12 +38 (044) 200-68-85 +38 (044) 200-68-84 www.santen.com Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Дукресса® Краплі очні, розчин, флакон, 5 мл, № 1 Сантен В 13 аптеках від 289,94 грн Ціни в аптеках Ікервис® Краплі очні, емульсія, 1 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, для одноразового застосування, д/однораз. застос., № 30 Сантен В 5 аптеках від 3450,00 грн Ціни в аптеках КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, 10 мл, № 1 Сантен В 82 аптеках від 401,28 грн Ціни в аптеках КАТІОНОРМ® ЗАХИСНІ КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ, ЕМУЛЬСІЯ Краплі очні, емульсія, контейнер однодозовий, № 30 Сантен В 47 аптеках від 316,97 грн Ціни в аптеках Косопт Краплі очні, розчин, флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6,, 5 мл, № 1 Сантен В 14 аптеках від 354,01 грн Ціни в аптеках Косопт БК Краплі очні, розчин, флакон з дозатором, 10 мл, № 1 Сантен В 17 аптеках від 882,00 грн Ціни в аптеках КРАПЛІ ДЛЯ ОЧЕЙ CATIONORM® Емульсія, 10 мл, № 1 Сантен В 108 аптеках від 390,89 грн Ціни в аптеках Лекролін® Краплі очні, 40 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Сантен В 221 аптеці від 142,36 грн Ціни в аптеках Окутиарз® Гідро+ Розчин офтальмологічний стерильний, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС В 29 аптеках від 350,17 грн Ціни в аптеках ОКУТИАРЗ® КРАПЛІ ОЧНІ Краплі очні, флакон, 10 мл, № 1 Сантен В 2 аптеках від 395,00 грн Ціни в аптеках Офтагель Гель очний, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Сантен В 310 аптеках від 122,26 грн Ціни в аптеках Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10 Сантен В 3 аптеках від 291,00 грн Ціни в аптеках Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 217 аптеках від 219,75 грн Ціни в аптеках Офтан® Дексаметазон Краплі очні, 0,1 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 173 аптеках від 94,40 грн Ціни в аптеках Офтан® Катахром Краплі очні, флакон з крапельницею, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Сантен В 267 аптеках від 163,08 грн Ціни в аптеках Офтан® Тимолол Краплі очні, 0,5 %, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен В 197 аптеках від 52,12 грн Ціни в аптеках Таптіком® Краплі очні, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 30 Сантен В 17 аптеках від 707,55 грн Ціни в аптеках Тафлотан® Краплі очні, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Сантен В 89 аптеках від 343,43 грн Ціни в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду