Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A B

Сульфаніламіди

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A BСульфаніламіди
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 300 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 35,73 грн
в 903 аптеках
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 32,99 грн
в 827 аптеках
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Сульфацил натрію
Сульфацил натрію
Краплі очні 30 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ "Біофарма"
від 36,40 грн
в 155 аптеках
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Сульфацил
Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від 42,53 грн
в 8 аптеках інших міст
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