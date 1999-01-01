Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A B
Сульфаніламіди
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A B
Сульфаніламіди
S01A B04
Сульфацетамід
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Сульфацил
Краплі очні 300 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
35,73
грн
в 903 аптеках
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Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
32,99
грн
в 827 аптеках
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Сульфацил натрію
Краплі очні 30 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ "Біофарма"
від
36,40
грн
в 155 аптеках
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Сульфацил
Краплі очні 200 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
42,53
грн
в 8 аптеках інших міст
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Дозування
30 %
200 мг/мл
300 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. пластик. 10 мл
Виробник
ФЗ "Біофарма"
Фармак
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