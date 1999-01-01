Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A E
Похідні піперазину
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A E
Похідні піперазину
R06A E07
Цетиризин
R06A E09
Левоцетиризин
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L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
728,56
грн
в 984 аптеках
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Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
66,45
грн
в 924 аптеках
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Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від
137,76
грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від
206,98
грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від
523,30
грн
в 849 аптеках
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Цетиризин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Тева Україна
від
36,58
грн
в 788 аптеках
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L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
106,90
грн
в 769 аптеках
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Ергоцетал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
146,66
грн
в 751 аптеці
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Цетло® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
223,98
грн
в 703 аптеках
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Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №7
Егіс
від
79,64
грн
в 630 аптеках
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Контрахіст Алерджі®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від
96,59
грн
в 522 аптеках
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Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
225,04
грн
в 499 аптеках
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Роліноз
Таблетки 10 мг блістер №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від
149,48
грн
в 464 аптеках
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Цетло®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
155,48
грн
в 452 аптеках
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L-Цет®
Сироп 2,5 мг/5 мл флакон скляний 60 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
85,20
грн
в 408 аптеках
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Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
від
124,36
грн
в 396 аптеках
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L-Май
Краплі оральні 5 мг/мл контейнер 20 мл з пробкою-крапельницею №1
Сперко Україна
від
150,40
грн
в 324 аптеках
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Левосетил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
144,81
грн
в 296 аптеках
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Цетиризин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Астрафарм
від
124,62
грн
в 291 аптеці
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Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
від
68,87
грн
в 278 аптеках
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крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
крап. орал., р-н
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табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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фл. з крапельн. 10 мл
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фл. скляний 60 мл
фл. скляний 100 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Actavis Group
KRKA d.d. Novo Mesto
MEGA LIFESCIENCES
Organosyn Life Sciences
Sandoz
Teva
UCB Farchim
UCB Pharma
Zentiva
Євро Лайфкер
Актавіс груп
Астрафарм
Біофрам
Варшавский ФЗ Польфа АО
Галафарм
Гедеон Ріхтер
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гленмарк
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Егіс
Київський вітамінний завод
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Мікро Лабс
Опелла Хелскеа Україна
Польфарма
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Ротафарм
Сперко Україна
Сімпекс Фарма
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
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