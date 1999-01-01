Київ
Похідні піперазину
R06A E07

Цетиризин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A EПохідні піперазину
R06A E07Цетиризин
Сортування: По популярності
Цетрин®
Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 66,45 грн
в 924 аптеках
Знайти в аптеках
Цетиризин-Тева
Цетиризин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Тева Україна
від 36,58 грн
в 788 аптеках
Знайти в аптеках
Цетрин®
Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 225,04 грн
в 499 аптеках
Знайти в аптеках
Роліноз
Роліноз
Таблетки 10 мг блістер №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від 149,48 грн
в 464 аптеках
Знайти в аптеках
Аллертек®
Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
від 124,36 грн
в 396 аптеках
Знайти в аптеках
Цетиризин-Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Астрафарм
від 124,62 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Аллертек®
Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
від 68,87 грн
в 278 аптеках
Знайти в аптеках
Роліноз
Роліноз
Краплі оральні, розчин 10 мг/мл флакон 20 мл у картонній упаковці №1
Ротафарм
від 192,30 грн
в 141 аптеці
Знайти в аптеках
Роліноз
Роліноз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 160,20 грн
в 34 аптеках
Знайти в аптеках
Зодак®
Зодак®
Краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 230,78 грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Аналергін®
Аналергін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Teva
Немає в наявності
Аллертек®
Аллертек®
Сироп 5 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
Зіртек®
Зіртек®
Краплі оральні 1 % флакон 10 мл №1
ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
Зіртек®
Зіртек®
Краплі для перорального застосування 1 % флакон 10 мл №1
ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
Аналергін®
Аналергін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Teva
Немає в наявності
Зодак®
Зодак®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №30
Опелла Хелскеа Україна
Немає в наявності
Цетиризин-Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер тм solution pharm №20
Астрафарм
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране