Київ
Похідні піперазину
R06A E07
Цетиризин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A E
Похідні піперазину
R06A E07
Цетиризин
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Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
66,45
грн
в 924 аптеках
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Цетиризин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Тева Україна
від
36,58
грн
в 788 аптеках
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Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
225,04
грн
в 499 аптеках
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Роліноз
Таблетки 10 мг блістер №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від
149,48
грн
в 464 аптеках
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Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
від
124,36
грн
в 396 аптеках
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Цетиризин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Астрафарм
від
124,62
грн
в 291 аптеці
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Аллертек®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
від
68,87
грн
в 278 аптеках
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Роліноз
Краплі оральні, розчин 10 мг/мл флакон 20 мл у картонній упаковці №1
Ротафарм
від
192,30
грн
в 141 аптеці
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Роліноз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
160,20
грн
в 34 аптеках
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Зодак®
Краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
230,78
грн
в 21 аптеці
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Аналергін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Teva
Немає в наявності
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Аллертек®
Сироп 5 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
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Зіртек®
Краплі оральні 1 % флакон 10 мл №1
ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
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Зіртек®
Краплі для перорального застосування 1 % флакон 10 мл №1
ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
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Аналергін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Teva
Немає в наявності
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Зодак®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №30
Опелла Хелскеа Україна
Немає в наявності
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Цетиризин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер тм solution pharm №20
Астрафарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. д/перорал. застос.
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крап. орал., р-н
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табл. в/плівк. обол.
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Teva
UCB Pharma
Астрафарм
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Варшавский ФЗ Польфа АО
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Опелла Хелскеа Україна
Польфарма
Ротафарм
Тева Україна
Уорлд Медицин
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