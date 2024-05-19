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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Київ (33078) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 434 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
122,30
Економія: -47,30 грн
75,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
87,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
86,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
128,70
Економія: -53,70 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
119,00
Економія: -44,00 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
86,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -38,10 грн
91,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
117,10
Економія: -42,10 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
96,06
Економія: -24,76 грн
71,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
94,70
Економія: -19,70 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
122,30
Економія: -47,30 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
112,10
Економія: -33,89 грн
78,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -45,50 грн
75,00 грн