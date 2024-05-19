Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Київ (33078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 434 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
D.s.
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21