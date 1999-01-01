Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A
Аміноалкілові ефіри
R06A B
Заміщені алкіламіни
R06A C
Заміщені етилендіаміни
R06A D
Похідні фенотіазину
R06A E
Похідні піперазину
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
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Супрастин®
Таблетки 25 мг блістер №20
Егіс
від
111,06
грн
в 986 аптеках
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L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
728,56
грн
в 984 аптеках
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Супрастин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 1 мл №5
Егіс
від
133,26
грн
в 969 аптеках
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від
80,00
грн
в 929 аптеках
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від
209,83
грн
в 926 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від
45,24
грн
в 925 аптеках
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Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
66,45
грн
в 924 аптеках
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Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
125,19
грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від
485,32
грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від
319,00
грн
в 898 аптеках
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Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
412,30
грн
в 898 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від
32,88
грн
в 898 аптеках
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Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
252,65
грн
в 894 аптеках
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Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від
137,76
грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від
206,98
грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від
523,30
грн
в 849 аптеках
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Кларитин®
Таблетки 10 мг №10
Байєр
від
196,10
грн
в 847 аптеках
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Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №30
Червона зірка
від
85,80
грн
в 846 аптеках
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Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
168,73
грн
в 843 аптеках
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Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від
119,08
грн
в 836 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
др.
капс.
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
крап. орал., р-н
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.1 г
0.01 г
0.001 г
0.5 мг/мл
0.05 г
0.6 г/100 мл
0.015 г
0.025 г
1 %
1 мг
1 мг/5 мл
1 мг/мл
2.5 мг
2.5 мг/5 мл
4 мг
5 мг
5 мг/5 мл
5 мг/мл
8 мг
10 мг
10 мг/мл
15 мг
20 мг
20 мг/мл
25 мг
50 мг
100 мг
120 мг
180 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. п/е 1 мл
банка 60 мл
банка 100 мл
блістер
блістер у коробці
контейнер 20 мл
контейнер 60 мл
контейнер 120 мл
контурн. чарунк. уп.
пляшка 60 мл
пляшка 120 мл
пляшка скляна 120 мл
туба
фл. 9 г
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 20 мл
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 60 мл
фл. скляний 100 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 60 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Actavis Group
Alpen Pharma AG
Alvogen IPCO
Ananta Medicare
Cadila
Cipla
Egis
Genom Biotech
GlaxoSmithKline Export
KRKA d.d. Novo Mesto
MEGA LIFESCIENCES
Organosyn Life Sciences
Pekana Naturheilmittel
Propharma International
SUN
Sandoz
Stada
Teva
UCB Farchim
UCB Pharma
Unilab, LP
VIV LIFE LLP
Xantis Pharma
Zentiva
esparma
Євро Лайфкер
Актавіс груп
Ананта Медікеар
Астрафарм
Байєр
Белупо
Біофрам
Варшавский ФЗ Польфа АО
ГСК Консьюмер Хелскер
Галафарм
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гленмарк
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Егіс
Здоров'я ФК
Здоровье
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхим
Лекхім-Харків
Маклеодс Фармасьютикалс
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікро Лабс
Мілі Хелскере Лімітед
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Нико"
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
Опелла Хелскеа Україна
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Ротафарм
САН
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Софарма
Сперко Україна
Стада
Стиролбиофарм
Стома
Сімпекс Фарма
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Технолог
УПСА
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
Юнілаб, ЛП
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