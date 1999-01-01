Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A

АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Супрастин®
Супрастин®
Таблетки 25 мг блістер №20
Егіс
від 111,06 грн
в 986 аптеках
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L-Цет®
L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 728,56 грн
в 984 аптеках
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Супрастин®
Супрастин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 1 мл №5
Егіс
від 133,26 грн
в 969 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від 80,00 грн
в 929 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 209,83 грн
в 926 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від 45,24 грн
в 925 аптеках
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Цетрин®
Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 66,45 грн
в 924 аптеках
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Едем®
Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 125,19 грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від 485,32 грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від 319,00 грн
в 898 аптеках
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Ніксар®
Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 412,30 грн
в 898 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від 32,88 грн
в 898 аптеках
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Феністил
Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 252,65 грн
в 894 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від 137,76 грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від 206,98 грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від 523,30 грн
в 849 аптеках
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Кларитин®
Кларитин®
Таблетки 10 мг №10
Байєр
від 196,10 грн
в 847 аптеках
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Сондокс®
Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №30
Червона зірка
від 85,80 грн
в 846 аптеках
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Аллегра® 180 мг
Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 168,73 грн
в 843 аптеках
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Тавегіл
Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від 119,08 грн
в 836 аптеках
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