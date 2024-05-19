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L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Київ (265813) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1231 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
735,99
Економія: -55,35 грн
680,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (8)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (9)
606,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
754,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті оболонкою (4)
683,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
667,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
750,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
787,99
Економія: -107,35 грн
680,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (60)
765,00
Економія: -166,32 грн
598,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (7)
606,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (3)
685,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
765,00
Економія: -166,32 грн
598,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
710,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (9)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (5)
725,01
Економія: -122,18 грн
602,83 грн