L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Київ (265813) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1231 аптеці
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (9)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті оболонкою (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15