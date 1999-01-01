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ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06

АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Супрастин®
Супрастин®
Таблетки 25 мг блістер №20
Егіс
від 111,06 грн
в 986 аптеках
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L-Цет®
L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 728,56 грн
в 984 аптеках
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Супрастин®
Супрастин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 1 мл №5
Егіс
від 133,26 грн
в 969 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від 80,00 грн
в 929 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 209,83 грн
в 926 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від 45,24 грн
в 925 аптеках
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Цетрин®
Цетрин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 66,45 грн
в 924 аптеках
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Едем®
Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 125,19 грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від 485,32 грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від 319,00 грн
в 898 аптеках
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Ніксар®
Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 412,30 грн
в 898 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від 32,88 грн
в 898 аптеках
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Феністил
Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 252,65 грн
в 894 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №14
Егіс
від 137,76 грн
в 889 аптеках
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Алерзин
Алерзин
Краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл №1
Егіс
від 206,98 грн
в 871 аптеці
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Цетрилев Нео
Цетрилев Нео
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці №100
Гетеро Лабс
від 523,30 грн
в 849 аптеках
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Кларитин®
Кларитин®
Таблетки 10 мг №10
Байєр
від 196,10 грн
в 847 аптеках
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Сондокс®
Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №30
Червона зірка
від 85,80 грн
в 846 аптеках
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Аллегра® 180 мг
Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 168,73 грн
в 843 аптеках
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Тавегіл
Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від 119,08 грн
в 836 аптеках
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Препарати від алергії

Протиалергічні препарати - це лікарські засоби, представники наступних фармакотерапевтичних груп: антигістамінні препарати (блокатори Н1-гістамінових рецепторів) та кромони.

Дія зазначених препаратів від алергії (включаючи топічні засоби від алергії на шкірі, слизових оболонках, кон'юнктиві) спрямована на усунення симптомів алергічних реакцій, що виникають після сенсибілізації організму різними антигенами та повторного контакту організму з ними.

Антигістамінні препарати. Класифікація, механізм дії

На сьогодні відкрито 4 види гістамінових рецепторів: Н1, Н2, Н3 та Н4, але для виникнення симптомів алергічних реакцій та бронхіальної астми мають важливе значення тільки Н1-гістамінові рецептори.

Гістамін - амін, що синтезується з амінокислоти гістидину базофілами, гладкими клітинами, тромбоцитами, ентерохромафінними клітинами та гістамінергічними нейронами, він є відповідальним за широкий спектр різних реакцій та функцій в організмі людини.

Більшість важливих ефектів гістаміну при алергічних реакціях та бронхіальній астмі опосередковуються через H1-гістамінові рецептори. До них належать скорочення гладких м'язів, підвищення проникності судин, гіперпродукція слизу, свербіж, продукція простагландинів, тахікардія, активація вагальних рефлексів та підвищення рівня циклічного гуанозинмонофосфату.

Ефекти, що опосередковані поєднаною стимуляцією H1/H2-гістамінових рецепторів, проявляються симптомами, що спричинені вазодилатацією: артеріальною гіпотензією (зниженим артеріальним тиском), гіперемією, головним болем, а також тахікардією.

Основною групою лікарських засобів від алергії є антигістамінні препарати (блокатори Н1-гістамінових рецепторів). Їх дія спрямована на блокування Н1-гістамінових рецепторів. Відповідно, антигістамінні засоби (засоби від алергії), блокуючи Н1-гістамінові рецептори, зменшують вираженість або усувають вищеперераховані симптоми алергії.

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів: хімічна та функціональна класифікація

Хімічний класФункціональний клас
I генерація
(препарати від алергії старого покоління)		II генерація
(препарати від алергії нового покоління)
АлкіламіниБромфенірамін, дексхлорфенірамін, диметинден, трипролідин, фенірамін, хлорфенірамінАкривастин
ПіперазиниБуклізин, гідроксизин, меклізин, оксатомід, циклізинЛевоцетиризин, цетиризин,
ПіперидиниАзатадин, дифенілпіралін, кетотифен, ципрогептадинАлкафтадин, бепотастин, біластин, дезлоратадин, левокабастин, лоратадин, мізоластин, рупатадин, фексофенадин, ебастин
ФенотіазиниМетділазин, прометазин
ЕтаноламіниДименгідринат, дифенгідрамін, доксиламін, карбіноксамін, клемастин, фенілтолоксамін
ЕтилендіаміниАнтазолін, піриламін, трипеленамін
ІншіДоксепінАзеластин, олапатадин, емедастин, епінастин

Два представники хімічного класу піперидинів II генерації - астемізол та терфенадин (у таблиці не вказані) - у 90-х роках XX ст. були заборонені для застосування, оскільки у них виявлено серйозні побічні ефекти.

Кромони. Представники фармакотерапевтичної групи, механізм дії.

Кромони, або стабілізатори мембран гладких клітин - це група протиалергічних препаратів, похідних кромогліциєвої кислоти, представниками якої є кромоглікат натрію та недокроміл натрію. Також до цієї групи належать кетотифен.

Дослідження механізму дії кромонів продемонстрували, що вони блокують дегрануляцію гладких клітин й, отже, вивільнення медіаторів запалення, спричинене різними стимулами, включаючи IgE-імуноглобулін (антитіло), що відіграє одну з ключових ролей у розвитку алергічних реакцій та бронхіальної астми.

Також кромони можуть впливати на інші механізми запального процесу, включаючи пригнічення вивільнення гладкими клітинами ейкозаноїдів та цитокінів.

Окрім цього, кромони пригнічують міграцію лейкоцитів. Медіатори, що виділяють гладкі клітини, активують молекули адгезії, тим самим викликаючи міграцію лейкоцитів у вогнище запалення. Інгібуванням вивільнення медіаторів з гладких клітин можна пояснити вплив кромонів на міграцію лейкоцитів. Натомість є дані, що ці препарати впливають безпосередньо на лейкоцити.

Застосування препаратів від алергії у вагітних

Американський коледж акушерства та гінекології (The American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) та Американський коледж алергії, астми та імунології (The American College of Allergy, Asthma and Immunology - ACAAI) рекомендують хлорфенірамін та трипеленамін як препарати від алергії, що застосовуються в період вагітності (Callaghan M.L., 2000). Вони також рекомендують прийом цетиризину та лоратадину після I триместру у пацієнток з непереносимістю або відсутністю реакції на лікування у вигляді зменшення вираженості симптомів алергії при застосуванні максимальних доз хлорфеніраміну або трипеленаміну (Callaghan M.L., 2000).

В опублікованому в 2001 р. посібнику «Алергічний риніт та його вплив на астму» («Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma» - ARIA) було зроблено висновок, що антигістамінні препарати I генерації мають загальне несприятливе співвідношення ризик/користь, навіть у невагітних, через їх незадовільну селективність, наявність седативного та антихолінергічних ефектів.

Згідно з посібником ARIA рекомендується, якщо це є можливим, антигістамінні препарати I генерації не призначати.

Застосування препаратів від алергії у дітей

Препарати від алергії часто застосовують у дітей та підлітків з різними алергічними захворюваннями. Ефективність антигістамінних препаратів II генерації добре вивчена, та їм слід віддавати перевагу при лікуванні осіб з алергією, оскільки вони не проникають через гематоенцефалічний бар'єр та не викликають сонливості, спричиняють значно меншу кількість побічних ефектів. Ці факти необхідно враховувати під час вибору препарату від алергії для дітей та підлітків. Вибір конкретного препарату, тієї чи іншої форми випуску обраного лікарського засобу має бути строго індивідуалізованим з урахуванням клінічних та фармакологічних особливостей кожного пацієнта.

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