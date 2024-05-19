Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №20 - Київ (33080) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 399 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2