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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №20 - Київ (33080) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 399 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
204,99
Економія: -43,19 грн
161,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
255,30
Економія: -93,30 грн
162,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
158,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
166,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
158,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
220,99
Економія: -59,19 грн
161,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
223,80
Економія: -65,62 грн
158,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -102,00 грн
162,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
171,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
180,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
179,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
228,70
Економія: -67,07 грн
161,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
186,88
Економія: -36,30 грн
150,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
188,99
Економія: -27,19 грн
161,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
171,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
171,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
170,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -65,71 грн
158,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
171,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
197,70
Економія: -27,70 грн
170,00 грн