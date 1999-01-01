Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A C
Заміщені етилендіаміни
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A C
Заміщені етилендіаміни
R06A C03
Хлоропірамін
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Супрастин®
Таблетки 25 мг блістер №20
Егіс
від
111,06
грн
в 986 аптеках
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Супрастин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 1 мл №5
Егіс
від
133,26
грн
в 969 аптеках
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Хлоропіраміну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від
89,10
грн
в 301 аптеці
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Антигістін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула поліетиленова 1 мл №5
ООО "Фармасел"
від
62,80
грн
в 300 аптеках
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Супростилін
Таблетки 0,025 г блістер №20
Лекхім-Харків
від
82,00
грн
в 164 аптеках
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Супростилін
Таблетки 0,025 г блістер тм baum pharm №20
Лекхім-Харків
від
113,41
грн
в 137 аптеках
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Антигистин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.025 г
20 мг
20 мг/мл
25 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. п/е 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
20
Виробник
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
ООО "Нико"
ООО "Фармасел"
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