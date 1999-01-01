Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A
Аміноалкілові ефіри
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A
Аміноалкілові ефіри
R06A A02
Дифенгідрамін
R06A A04
Клемастин
R06A A09
Доксиламін
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Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №30
Червона зірка
від
85,80
грн
в 846 аптеках
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Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від
119,08
грн
в 836 аптеках
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Донорміл
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг туба №10
УПСА
від
154,00
грн
в 756 аптеках
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Донорміл
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг туба №30
УПСА
від
271,50
грн
в 692 аптеках
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Гіпнос®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
87,16
грн
в 656 аптеках
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Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці №30
Астрафарм
від
108,65
грн
в 656 аптеках
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Димедрол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,78
грн
в 471 аптеці
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Сліпзон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
КРКА
від
111,16
грн
в 391 аптеці
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Гіпнос®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
51,65
грн
в 380 аптеках
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Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №10
Червона зірка
від
33,60
грн
в 257 аптеках
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Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від
42,62
грн
в 207 аптеках
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Сон-Найт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №30
Здоров'я
від
64,50
грн
в 188 аптеках
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Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці тм tabula vita №30
Астрафарм
від
152,40
грн
в 55 аптеках
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Димедрол
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Галичфарм
від
78,96
грн
в 20 аптеках
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Сліпдокс
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер №30
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від
160,26
грн
в 8 аптеках
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Димедрол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
54,76
грн
в 2 аптеках
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Димедрол-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
116,00
грн
в 1 аптеці
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Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці тм а+ №30
Астрафарм
від
106,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Сліпзон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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