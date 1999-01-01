Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A

Аміноалкілові ефіри

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A AАміноалкілові ефіри
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Сондокс®
Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №30
Червона зірка
від 85,80 грн
в 846 аптеках
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Тавегіл
Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від 119,08 грн
в 836 аптеках
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Донорміл
Донорміл
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг туба №10
УПСА
від 154,00 грн
в 756 аптеках
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Донорміл
Донорміл
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг туба №30
УПСА
від 271,50 грн
в 692 аптеках
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Гіпнос®
Гіпнос®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 87,16 грн
в 656 аптеках
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Соннікс®
Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці №30
Астрафарм
від 108,65 грн
в 656 аптеках
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Димедрол-Дарниця
Димедрол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,78 грн
в 471 аптеці
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Сліпзон®
Сліпзон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
КРКА
від 111,16 грн
в 391 аптеці
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Гіпнос®
Гіпнос®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 51,65 грн
в 380 аптеках
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Сондокс®
Сондокс®
Таблетки 0,015 г блістер №10
Червона зірка
від 33,60 грн
в 257 аптеках
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Соннікс®
Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від 42,62 грн
в 207 аптеках
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Сон-Найт
Сон-Найт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №30
Здоров'я
від 64,50 грн
в 188 аптеках
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Соннікс®
Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці тм tabula vita №30
Астрафарм
від 152,40 грн
в 55 аптеках
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Димедрол
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Галичфарм
від 78,96 грн
в 20 аптеках
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Сліпдокс
Сліпдокс
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер №30
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від 160,26 грн
в 8 аптеках
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Димедрол
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 54,76 грн
в 2 аптеках
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Димедрол-Дарниця
Димедрол-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 116,00 грн
в 1 аптеці
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Соннікс®
Соннікс®
Таблетки, вкриті оболонкою 15 мг блістер у коробці тм а+ №30
Астрафарм
від 106,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Сліпзон®
Сліпзон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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