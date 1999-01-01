Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X02
Ципрогептадин
R06A X13
Лоратадин
R06A X15
Мебгідролін
R06A X17
Кетотифен
R06A X18
Акривастин
R06A X22
Ебастин
R06A X26
Фексофенадин
R06A X27
Дезлоратадин
R06A X28
Рупатадин
R06A X29
Биластин
R06A X31
Хіфенадин
R06A X32
Секвіфенадин
R06A X33**
Різні препарати з антигістамінною дією
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від
80,00
грн
в 929 аптеках
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від
209,83
грн
в 926 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від
45,24
грн
в 925 аптеках
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Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
125,19
грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від
485,32
грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від
319,00
грн
в 898 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від
32,88
грн
в 898 аптеках
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Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
412,30
грн
в 898 аптеках
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Кларитин®
Таблетки 10 мг №10
Байєр
від
196,10
грн
в 847 аптеках
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Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
168,73
грн
в 843 аптеках
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Аллегра® 120 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
136,16
грн
в 803 аптеках
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Діазолін-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
23,82
грн
в 780 аптеках
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Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
138,15
грн
в 753 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Розчин оральний 0,5 мг/мл флакон 60 мл з мірним шприцем №1
Teva
від
110,24
грн
в 721 аптеці
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Ніксар® 10 мг
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
411,60
грн
в 720 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Тева Україна
від
241,52
грн
в 713 аптеках
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Біластин-Тева
Таблетки 20 мг блістер №10
Тева Україна
від
107,08
грн
в 711 аптеці
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Бліс®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
205,02
грн
в 693 аптеках
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Ринітал
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma AG
від
213,34
грн
в 691 аптеці
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Білагіс
Таблетки 20 мг блістер №30
Фармак
від
317,58
грн
в 682 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
др.
капс.
крап. орал.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.1 г
0.01 г
0.001 г
0.5 мг/мл
0.05 г
0.6 г/100 мл
1 мг
1 мг/5 мл
1 мг/мл
2.5 мг
2.5 мг/5 мл
4 мг
5 мг
5 мг/5 мл
8 мг
10 мг
20 мг
25 мг
50 мг
100 мг
120 мг
180 мг
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Пакування
банка 60 мл
банка 100 мл
блістер
контейнер 60 мл
контейнер 120 мл
контурн. чарунк. уп.
пляшка 60 мл
пляшка 120 мл
пляшка скляна 120 мл
фл. 9 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 60 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 100 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Alpen Pharma AG
Alvogen IPCO
Ananta Medicare
Cadila
Cipla
Egis
Genom Biotech
GlaxoSmithKline Export
Pekana Naturheilmittel
Propharma International
SUN
Sandoz
Stada
Unilab, LP
VIV LIFE LLP
Xantis Pharma
esparma
Ананта Медікеар
Астрафарм
Байєр
Белупо
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Здоровье
Зентіва
КРКА
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхим
Лекхім-Харків
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікро Лабс
Мілі Хелскере Лімітед
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Олайнфарм
Опелла Хелскеа Україна
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Представництво Баум Фарм ГмбХ
САН
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Софарма
Сперко Україна
Стиролбиофарм
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Юнілаб, ЛП
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