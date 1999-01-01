Київ
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X

Інші антигістамінні препарати для системного застосування

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від 80,00 грн
в 929 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 209,83 грн
в 926 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від 45,24 грн
в 925 аптеках
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Едем®
Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 125,19 грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від 485,32 грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від 319,00 грн
в 898 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від 32,88 грн
в 898 аптеках
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Ніксар®
Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 412,30 грн
в 898 аптеках
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Кларитин®
Кларитин®
Таблетки 10 мг №10
Байєр
від 196,10 грн
в 847 аптеках
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Аллегра® 180 мг
Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 168,73 грн
в 843 аптеках
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Аллегра® 120 мг
Аллегра® 120 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 136,16 грн
в 803 аптеках
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Діазолін-Дарниця
Діазолін-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 23,82 грн
в 780 аптеках
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Ніксар®
Ніксар®
Таблетки 20 мг блістер №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 138,15 грн
в 753 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Дезлоратадин-Тева
Розчин оральний 0,5 мг/мл флакон 60 мл з мірним шприцем №1
Teva
від 110,24 грн
в 721 аптеці
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Ніксар® 10 мг
Ніксар® 10 мг
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 411,60 грн
в 720 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Дезлоратадин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Тева Україна
від 241,52 грн
в 713 аптеках
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Біластин-Тева
Біластин-Тева
Таблетки 20 мг блістер №10
Тева Україна
від 107,08 грн
в 711 аптеці
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Бліс®
Бліс®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 205,02 грн
в 693 аптеках
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Ринітал
Ринітал
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma AG
від 213,34 грн
в 691 аптеці
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Білагіс
Білагіс
Таблетки 20 мг блістер №30
Фармак
від 317,58 грн
в 682 аптеках
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