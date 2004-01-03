Список виробниківББайєр Виробник: Байєр ТОВ "Байєр" 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4Б +380442203300 +380442203300 www.bayer.ua Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Авелокс® Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байєр В 306 аптеках від 782,79 грн Ціни в аптеках Авелокс® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Байєр В 692 аптеках від 416,26 грн Ціни в аптеках Айлія® Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1 Байєр В 20 аптеках від 16221,37 грн Ціни в аптеках Анжелік Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Байєр В 749 аптеках від 404,52 грн Ціни в аптеках Антифлу® Порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5 Байєр В 1031 аптеці від 152,12 грн Ціни в аптеках Антифлу® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12 Байєр В 680 аптеках від 68,09 грн Ціни в аптеках Антифлу® Кідс Порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5 Байєр В 1145 аптеках від 131,99 грн Ціни в аптеках Аспірин® C Таблетки шипучі, № 10 Байєр В 1189 аптеках від 132,52 грн Ціни в аптеках Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1030 аптеках від 221,67 грн Ціни в аптеках Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр В 682 аптеках від 506,26 грн Ціни в аптеках Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1186 аптеках від 227,75 грн Ціни в аптеках Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр В 886 аптеках від 485,84 грн Ціни в аптеках Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1142 аптеках від 224,50 грн Ціни в аптеках Бепантен® Плюс Спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1 Байєр В 698 аптеках від 171,82 грн Ціни в аптеках Бетаферон® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15 Байєр В 2 аптеках від 15695,90 грн Ціни в аптеках Вентавіс Розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байєр В 5 аптеках від 12935,50 грн Ціни в аптеках ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30 Байєр В 1 аптеці від 583,00 грн Ціни в аптеках ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучі, туба, № 10 Байєр В 1 аптеці від 441,90 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 7 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4Б +380442203300 +380442203300 www.bayer.ua Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Авелокс® Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байєр В 306 аптеках від 782,79 грн Ціни в аптеках Авелокс® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Байєр В 692 аптеках від 416,26 грн Ціни в аптеках Айлія® Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1 Байєр В 20 аптеках від 16221,37 грн Ціни в аптеках Анжелік Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Байєр В 749 аптеках від 404,52 грн Ціни в аптеках Антифлу® Порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5 Байєр В 1031 аптеці від 152,12 грн Ціни в аптеках Антифлу® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12 Байєр В 680 аптеках від 68,09 грн Ціни в аптеках Антифлу® Кідс Порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5 Байєр В 1145 аптеках від 131,99 грн Ціни в аптеках Аспірин® C Таблетки шипучі, № 10 Байєр В 1189 аптеках від 132,52 грн Ціни в аптеках Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1030 аптеках від 221,67 грн Ціни в аптеках Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр В 682 аптеках від 506,26 грн Ціни в аптеках Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1186 аптеках від 227,75 грн Ціни в аптеках Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр В 886 аптеках від 485,84 грн Ціни в аптеках Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байєр В 1142 аптеках від 224,50 грн Ціни в аптеках Бепантен® Плюс Спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1 Байєр В 698 аптеках від 171,82 грн Ціни в аптеках Бетаферон® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15 Байєр В 2 аптеках від 15695,90 грн Ціни в аптеках Вентавіс Розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байєр В 5 аптеках від 12935,50 грн Ціни в аптеках ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30 Байєр В 1 аптеці від 583,00 грн Ціни в аптеках ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучі, туба, № 10 Байєр В 1 аптеці від 441,90 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 7 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду