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Виробник: Байєр

ТОВ "Байєр"
04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4Б
+380442203300
+380442203300
www.bayer.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Авелокс® розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байєр
Авелокс® Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байєр
В 306 аптеках
від 782,79 грн
Ціни в аптеках
Авелокс® таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Байєр
Авелокс® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Байєр
В 692 аптеках
від 416,26 грн
Ціни в аптеках
Айлія® розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1; Байєр
Айлія® Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1 Байєр
В 20 аптеках
від 16221,37 грн
Ціни в аптеках
Анжелік таблетки, вкриті оболонкою, № 28; Байєр
Анжелік Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Байєр
В 749 аптеках
від 404,52 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5; Байєр
Антифлу® Порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5 Байєр
В 1031 аптеці
від 152,12 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12; Байєр
Антифлу® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12 Байєр
В 680 аптеках
від 68,09 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® Кідс порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5; Байєр
Антифлу® Кідс Порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5 Байєр
В 1145 аптеках
від 131,99 грн
Ціни в аптеках
Аспірин® C таблетки шипучі, № 10; Байєр
Аспірин® C Таблетки шипучі, № 10 Байєр
В 1189 аптеках
від 132,52 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1030 аптеках
від 221,67 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 682 аптеках
від 506,26 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1186 аптеках
від 227,75 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 886 аптеках
від 485,84 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® Плюс крем, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1142 аптеках
від 224,50 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® Плюс спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1; Байєр
Бепантен® Плюс Спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1 Байєр
В 698 аптеках
від 171,82 грн
Ціни в аптеках
Бетаферон® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15; Байєр
Бетаферон® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15 Байєр
В 2 аптеках
від 15695,90 грн
Ціни в аптеках
Вентавіс розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30; Байєр
Вентавіс Розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байєр
В 5 аптеках
від 12935,50 грн
Ціни в аптеках
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30; Байєр
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30 Байєр
В 1 аптеці
від 583,00 грн
Ціни в аптеках
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки шипучі, туба, № 10; Байєр
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучі, туба, № 10 Байєр
В 1 аптеці
від 441,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4Б
+380442203300
+380442203300
www.bayer.ua
Знайдено: 18 препаратів
Авелокс® розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байєр
Авелокс® Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байєр
В 306 аптеках
від 782,79 грн
Ціни в аптеках
Авелокс® таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Байєр
Авелокс® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Байєр
В 692 аптеках
від 416,26 грн
Ціни в аптеках
Айлія® розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1; Байєр
Айлія® Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, з голкою фільтрувальною g18, з голкою фільтрувальною g18, № 1 Байєр
В 20 аптеках
від 16221,37 грн
Ціни в аптеках
Анжелік таблетки, вкриті оболонкою, № 28; Байєр
Анжелік Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Байєр
В 749 аптеках
від 404,52 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5; Байєр
Антифлу® Порошок для орального розчину, пакет, 17 г, № 5 Байєр
В 1031 аптеці
від 152,12 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12; Байєр
Антифлу® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 12 Байєр
В 680 аптеках
від 68,09 грн
Ціни в аптеках
Антифлу® Кідс порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5; Байєр
Антифлу® Кідс Порошок для орального розчину, пакет, 12 г, № 5 Байєр
В 1145 аптеках
від 131,99 грн
Ціни в аптеках
Аспірин® C таблетки шипучі, № 10; Байєр
Аспірин® C Таблетки шипучі, № 10 Байєр
В 1189 аптеках
від 132,52 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1030 аптеках
від 221,67 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 682 аптеках
від 506,26 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1186 аптеках
від 227,75 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 886 аптеках
від 485,84 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® Плюс крем, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1142 аптеках
від 224,50 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® Плюс спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1; Байєр
Бепантен® Плюс Спрей нашкірний, розчин, флакон, 30 мл, № 1 Байєр
В 698 аптеках
від 171,82 грн
Ціни в аптеках
Бетаферон® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15; Байєр
Бетаферон® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 9,6 млн мо, флакон, з розчинником у шприці, з розч. у шприці, № 15 Байєр
В 2 аптеках
від 15695,90 грн
Ціни в аптеках
Вентавіс розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30; Байєр
Вентавіс Розчин для інгаляцій, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байєр
В 5 аптеках
від 12935,50 грн
Ціни в аптеках
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30; Байєр
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, флакон, № 30 Байєр
В 1 аптеці
від 583,00 грн
Ціни в аптеках
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки шипучі, туба, № 10; Байєр
ВІТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучі, туба, № 10 Байєр
В 1 аптеці
від 441,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції