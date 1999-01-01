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N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 728,50 грн
в 933 аптеках
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 555,00 грн
в 882 аптеках
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Міасер®
Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Ривофарм
від 712,12 грн
в 816 аптеках
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Дулоксин®
Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Асіно
від 430,95 грн
в 797 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
від 840,84 грн
в 767 аптеках
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Мелітор®
Мелітор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Серв'є
від 519,43 грн
в 724 аптеках
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Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №28
Егіс
від 854,90 грн
в 711 аптеці
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Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №28
Егіс
від 565,86 грн
в 705 аптеках
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Симода
Симода
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Фармліга
від 592,16 грн
в 700 аптеках
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Брінтеллікс
Брінтеллікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
від 1216,60 грн
в 696 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №28
Асіно
від 651,61 грн
в 693 аптеках
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Симода
Симода
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №28
Фармліга
від 736,60 грн
в 666 аптеках
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Дюлок®
Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
Фармак
від 451,80 грн
в 651 аптеці
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Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №28
Егіс
від 1323,78 грн
в 630 аптеках
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Агнесті®
Агнесті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
від 404,49 грн
в 628 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Сандоз
від 584,60 грн
в 617 аптеках
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Тразодон МС
Тразодон МС
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 555,09 грн
в 615 аптеках
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Бупрінол
Бупрінол
Таблетки з модифікованим вивільненням 150 мг контейнер №30
Фармліга
від 596,94 грн
в 545 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №28
Асіно
від 1026,06 грн
в 510 аптеках
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Еліфор
Еліфор
Таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 888,82 грн
в 497 аптеках
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