Київ
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X03
Міансерин
N06A X05
Тразодон
N06A X11
Міртазапін
N06A X12
Бупропіон
N06A X14
Тіанептин
N06A X16
Венлафаксин
N06A X21
Дулоксетин
N06A X22
Агомелатин
N06A X23
Десвенлафаксин
N06A X25
Трава зверобою
N06A X26
Вортиоксетин
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
728,50
грн
в 933 аптеках
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
555,00
грн
в 882 аптеках
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Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Ривофарм
від
712,12
грн
в 816 аптеках
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Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Асіно
від
430,95
грн
в 797 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
від
840,84
грн
в 767 аптеках
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Мелітор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Серв'є
від
519,43
грн
в 724 аптеках
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №28
Егіс
від
854,90
грн
в 711 аптеці
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №28
Егіс
від
565,86
грн
в 705 аптеках
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Симода
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Фармліга
від
592,16
грн
в 700 аптеках
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Брінтеллікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
від
1216,60
грн
в 696 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №28
Асіно
від
651,61
грн
в 693 аптеках
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Симода
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №28
Фармліга
від
736,60
грн
в 666 аптеках
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Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
Фармак
від
451,80
грн
в 651 аптеці
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №28
Егіс
від
1323,78
грн
в 630 аптеках
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Агнесті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
від
404,49
грн
в 628 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Сандоз
від
584,60
грн
в 617 аптеках
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Тразодон МС
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
555,09
грн
в 615 аптеках
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Бупрінол
Таблетки з модифікованим вивільненням 150 мг контейнер №30
Фармліга
від
596,94
грн
в 545 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №28
Асіно
від
1026,06
грн
в 510 аптеках
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Еліфор
Таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
888,82
грн
в 497 аптеках
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Форма випуску
капс. гастрорезист.
капс. кишково-розч.
капс. подовж. дії
капс. тв. з гастрорезист. гран
капс. тверді кишково-розч.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
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Дозування
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Bausch Health Companies Inc.
Farmlyga
Lilly S.A.
Lundbeck Export A/S
Sandoz
Schering-Plough Central East
Servier
Sopharma
Zentiva
Амакса
Анджеліні Франческо
Асіно
Гетеро Лабс
Гріндекс
Дамона
Дарниця ФФ
Егіс
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
Мікро Лабс
Нобель
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ривофарм
Серв'є
Стада
Технолог
Фармак
Фармліга
Швабе
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