Київ
Інші антидепресанти
N06A X05

Тразодон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X05Тразодон
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 728,50 грн
в 933 аптеках
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Триттіко
Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 555,00 грн
в 882 аптеках
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Тразодон МС
Тразодон МС
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 555,09 грн
в 615 аптеках
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Тразодон МС
Тразодон МС
Таблетки 50 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 292,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Триттіко XR
Триттіко XR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від 1602,15 грн
в 2 аптеках інших міст
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