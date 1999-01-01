Київ
Інші антидепресанти
N06A X05
Тразодон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X05
Тразодон
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №20
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
728,50
грн
в 933 аптеках
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Триттіко
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
555,00
грн
в 882 аптеках
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Тразодон МС
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
555,09
грн
в 615 аптеках
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Тразодон МС
Таблетки 50 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
292,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Триттіко XR
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
1602,15
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
табл.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
Дозування
50 мг
75 мг
100 мг
150 мг
300 мг
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Анджеліні Франческо
Медокемі Лтд
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