Антидепресанти

Які препаратиє антидепресантами? Показання до прийому антидепресантів

Антидепресанти - це препарати декількох фармакотерапевтичних груп, що призначені для лікування пацієнтів з афективними розладами: уніполярною депресією, симптомами депресії або біполярним афективним розладом, з почерговою зміною симптомів та ознак манії й депресії (показання до застосування).

Для депресії характерною є наявність не менше ніж 5 з нижчеперерахованих ознак протягом 2 та більше тижнів (O'Connor E.A. et al., 2009):

відчуття пригніченості протягом більшої половини дня;

виражене зниження інтересу до будь-чого або задоволення;

значне зменшення маси тіла;

безсоння або підвищена сонливість;

психомоторне збудження чи загальмованість;

відчуття втоми чи зниження енергійності;

відчуття нікчемності чи надмірне почуття провини;

зниження здатності розмірковувати чи концентруватися;

наявність думок про смерть, що повторюються.

Класифікація антидепресантів

У недалекому минулому, коли була наявна менша кількість антидепресантів, ці препарати класифікували або як трициклічні антидепресанти, або як інгібітори моноаміноксидази (МАО).

На сьогодні всі наявні на фармацевтичному ринку антидепресанти можна розподілити на 5 великих фармакотерапевтичних груп (ATC/DDD Index 2022):

неселективні інгібітори зворотнього захоплення моноамінів: амінептин, амітриптилін, амоксапін, бутриптилін, дезипрамін, дибензепін, диметакрин, дозулепін, доксепін, іміпрамін, іприндол, кломіпрамін, лофепрамін, мелітрацен, мапротилін, нортриптилін, опіпрамол, протриптилін, триміпрамін, хінупрамін;

селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну: алапроклат, зимелідин, пароксетин, сертралін, флувоксамін, флуоксетин, циталопрам, есциталопрам;

неселективні інгібітори МАО: ізокарбоксазид, іпроклозид, іпроніазид, ніаламід, транілципромін, фенелзин;

інгібітори МАО: моклобемід, толоксатон;

інші антидепресанти: агомелатин, біфемелан, бупропіон, венлафаксин, вілазодон, вілоксазин, вортіоксетин, десвенлафаксин, дулоксетин, гепірон, міансерин, мілнаципран, мінаприн, міртазапін, нефазодон, номіфенозин, оксафлозан, півагабін, ребоксетин, тіанептин, трава звіробою звичайного, тразодон.

Механізм дії антидепресантів

Більшість ефектів антидепресантів в організмі проявляється у синапсах - місцях зв’язування одного нейрона з іншим нейроном або іншим типом клітин, наприклад, з гладком'язовою клітиною.

За рахунок механізмів блокади захоплення нейротрансмітерів або певних рецепторів до нейротрансмітерів, або інгібування мітохондріального ферменту - МАО, антидепресанти можуть змінювати силу впливу нейротрансмітерів у синапсах.

Нейротрансмітери - це хімічні речовини, що використовуються нейронами для утворення зв’язку між собою, зазвичай вони є невеликими молекулами (амінокислотами або їх похідними), які виділяють терміналі (частина нейрона, що бере участь у формуванні синапсу), та утворюють зв’язок зі специфічними рецепторами на зовнішній поверхні іншої клітини (нейрону або іншого типу клітин). Зазначені рецептори є високоспеціалізованими білками. Для кожного із цих нейротрасмітерів існує щонайменше один унікальний рецептор, з яким він зв'язується.

Разом з тим для деяких нейротрансмітерів, наприклад серотоніну, є безліч підтипів рецептора.

Коли нейротрансмітер зв'язується зі своїм постсинаптичним рецептором на нейроні-приймачі, у нейроні-приймачі відбуваються біохімічні та електрофізіологічні зміни внаслідок формування зв'язку нейротрансмітер-рецепторного комплексу з іншими компонентами мембрани, де розташований рецептор.

Деякі нейротрансмітери (наприклад норепінефрин, серотонін, дофамін) після вивільнення в синаптичній щілині повертаються назад до нервового закінчення. Цей процес має назву зворотнє захоплення. Зворотнє захоплення відбувається за допомогою транспортних білків. Зворотнє захоплення - це механізм, що запобігає надмірній стимуляції рецепторів нейронів, які формують синапс.

Одним з механізмів посилення передачі електричного імпульсу в синапсі є блокада зворотнього захоплення нейротрансмітеру, у чому власне й полягає дія групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення біогенних амінів - серотоніну, норепінефрину та дофаміну.

Механізм дії антидепресантів, таких як інгібітори МАО, пов'язаний з інгібуванням (незворотнім або оборотним) ферментативної трансформації серотоніну та норепінефрину у відповідні метаболіти (Richelson E., 2001).

Протипоказання до призначення антидепресантів

Для того щоб отримати детальну інформацію про протипоказання та небажані ефекти кожного конкретного антидепресанту, дивіться повну інструкцію для застосування лікарського засобу на compendium.com.ua або apteki.ua.

Чи можна придбати антидепресанти без рецепта в аптеці?

Більшість лікарських засобів, дія яких спрямована на нервову систему, у тому числі антидепресанти різних фармакотерапевтичних груп, відпускають за рецептом, який виписує лікар (психіатр, невролог, у разі легких форм депресії - сімейний лікар).

Пацієнт після консультації з лікарем може змінити свій щоденний раціон, та додати до нього наступні продукти харчування, що можуть допомогти при депресії:

молоко та молочні продукти: твердий та плавлений сири, сир, йогурт, кефір та сметана;

горіхи: волоські, кешью, мигдаль;

банани;

зелені листові овочі;

імбир;

креветки;

легке сухе червоне вино;

морква;

куркума;

темні сорти шоколаду.

Окрім цього, існують різні рослинні антидепресанти: гінкго білоба (Ginkgo biloba); індійський барбарис (Berberis aristata); циміцифуга гілляста (Cimicifuga racemosa); мімоза сором'язлива (Mіmosa pudica) та ін. (Khushboo, Sharma B., 2017).