Антидепресанти - це препарати декількох фармакотерапевтичних груп, що призначені для лікування пацієнтів з афективними розладами: уніполярною депресією, симптомами депресії або біполярним афективним розладом, з почерговою зміною симптомів та ознак манії й депресії (показання до застосування).
Для депресії характерною є наявність не менше ніж 5 з нижчеперерахованих ознак протягом 2 та більше тижнів (O'Connor E.A. et al., 2009):
У недалекому минулому, коли була наявна менша кількість антидепресантів, ці препарати класифікували або як трициклічні антидепресанти, або як інгібітори моноаміноксидази (МАО).
На сьогодні всі наявні на фармацевтичному ринку антидепресанти можна розподілити на 5 великих фармакотерапевтичних груп (ATC/DDD Index 2022):
Більшість ефектів антидепресантів в організмі проявляється у синапсах - місцях зв’язування одного нейрона з іншим нейроном або іншим типом клітин, наприклад, з гладком'язовою клітиною.
За рахунок механізмів блокади захоплення нейротрансмітерів або певних рецепторів до нейротрансмітерів, або інгібування мітохондріального ферменту - МАО, антидепресанти можуть змінювати силу впливу нейротрансмітерів у синапсах.
Нейротрансмітери - це хімічні речовини, що використовуються нейронами для утворення зв’язку між собою, зазвичай вони є невеликими молекулами (амінокислотами або їх похідними), які виділяють терміналі (частина нейрона, що бере участь у формуванні синапсу), та утворюють зв’язок зі специфічними рецепторами на зовнішній поверхні іншої клітини (нейрону або іншого типу клітин). Зазначені рецептори є високоспеціалізованими білками. Для кожного із цих нейротрасмітерів існує щонайменше один унікальний рецептор, з яким він зв'язується.
Разом з тим для деяких нейротрансмітерів, наприклад серотоніну, є безліч підтипів рецептора.
Коли нейротрансмітер зв'язується зі своїм постсинаптичним рецептором на нейроні-приймачі, у нейроні-приймачі відбуваються біохімічні та електрофізіологічні зміни внаслідок формування зв'язку нейротрансмітер-рецепторного комплексу з іншими компонентами мембрани, де розташований рецептор.
Деякі нейротрансмітери (наприклад норепінефрин, серотонін, дофамін) після вивільнення в синаптичній щілині повертаються назад до нервового закінчення. Цей процес має назву зворотнє захоплення. Зворотнє захоплення відбувається за допомогою транспортних білків. Зворотнє захоплення - це механізм, що запобігає надмірній стимуляції рецепторів нейронів, які формують синапс.
Одним з механізмів посилення передачі електричного імпульсу в синапсі є блокада зворотнього захоплення нейротрансмітеру, у чому власне й полягає дія групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення біогенних амінів - серотоніну, норепінефрину та дофаміну.
Механізм дії антидепресантів, таких як інгібітори МАО, пов'язаний з інгібуванням (незворотнім або оборотним) ферментативної трансформації серотоніну та норепінефрину у відповідні метаболіти (Richelson E., 2001).
Для того щоб отримати детальну інформацію про протипоказання та небажані ефекти кожного конкретного антидепресанту, дивіться повну інструкцію для застосування лікарського засобу на compendium.com.ua або apteki.ua.
Більшість лікарських засобів, дія яких спрямована на нервову систему, у тому числі антидепресанти різних фармакотерапевтичних груп, відпускають за рецептом, який виписує лікар (психіатр, невролог, у разі легких форм депресії - сімейний лікар).
Пацієнт після консультації з лікарем може змінити свій щоденний раціон, та додати до нього наступні продукти харчування, що можуть допомогти при депресії:
Окрім цього, існують різні рослинні антидепресанти: гінкго білоба (Ginkgo biloba); індійський барбарис (Berberis aristata); циміцифуга гілляста (Cimicifuga racemosa); мімоза сором'язлива (Mіmosa pudica) та ін. (Khushboo, Sharma B., 2017).