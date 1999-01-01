Київ
Інші антидепресанти
N06A X25
Трава зверобою
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X25
Трава зверобою
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Нейроплант
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Швабе
від
315,59
грн
в 438 аптеках
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Ремотів
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Амакса
від
435,03
грн
в 310 аптеках
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Депривіт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
60 мг
500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Амакса
Київський вітамінний завод
Швабе
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