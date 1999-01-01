Київ
Інші антидепресанти
N06A X25

Трава зверобою

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X25Трава зверобою
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Нейроплант
Нейроплант
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Швабе
від 315,59 грн
в 438 аптеках
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Ремотів
Ремотів
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Амакса
від 435,03 грн
в 310 аптеках
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Депривіт
Депривіт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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