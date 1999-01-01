Київ
Інші антидепресанти
N06A X22

Агомелатин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X22Агомелатин
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Мелітор®
Мелітор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Серв'є
від 519,43 грн
в 724 аптеках
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Агнесті®
Агнесті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
від 404,49 грн
в 628 аптеках
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