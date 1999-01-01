Київ
Інші антидепресанти
N06A X22
Агомелатин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X22
Агомелатин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мелітор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Серв'є
від
519,43
грн
в 724 аптеках
Знайти в аптеках
Агнесті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
від
404,49
грн
в 628 аптеках
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
28
56
Виробник
Servier
Серв'є
Фармак
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню