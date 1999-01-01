Київ
Інші антидепресанти
N06A X11
Міртазапін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X11
Міртазапін
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Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
від
840,84
грн
в 767 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Сандоз
від
584,60
грн
в 617 аптеках
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Еспрітал 30
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Санофі
Немає в наявності
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Еспрітал 30
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №10
Зентіва
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
15 мг
30 мг
45 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
30
50
Виробник
Bausch Health Companies Inc.
Sandoz
Zentiva
Мікро Лабс
Стада
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