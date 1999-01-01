Київ
Інші антидепресанти
N06A X11

Міртазапін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X11Міртазапін
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Міртазапін Сандоз®
Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
від 840,84 грн
в 767 аптеках
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Міртазапін Сандоз®
Міртазапін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Сандоз
від 584,60 грн
в 617 аптеках
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Еспрітал 30
Еспрітал 30
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Санофі
Немає в наявності
Еспрітал 30
Еспрітал 30
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №10
Зентіва
Немає в наявності
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