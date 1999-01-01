Київ
Інші антидепресанти
N06A X03

Міансерин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X03Міансерин
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Міасер®
Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Ривофарм
від 712,12 грн
в 816 аптеках
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Міасер®
Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №20
Ривофарм
від 1256,00 грн
в 161 аптеці
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Міасер®
Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Ривофарм
від 353,69 грн
в 138 аптеках інших міст
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Леривон®
Леривон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №10
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Леривон®
Леривон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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