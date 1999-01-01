Київ
Інші антидепресанти
N06A X03
Міансерин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X03
Міансерин
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Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Ривофарм
від
712,12
грн
в 816 аптеках
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Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №20
Ривофарм
від
1256,00
грн
в 161 аптеці
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Міасер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Ривофарм
від
353,69
грн
в 138 аптеках інших міст
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Леривон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №10
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Леривон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
30 мг
60 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Schering-Plough Central East
Дамона
Ривофарм
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