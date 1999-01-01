Київ
Інші антидепресанти
N06A X21

Дулоксетин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X21Дулоксетин
Сортування: По популярності
Дулоксин®
Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Асіно
від 430,95 грн
в 797 аптеках
Знайти в аптеках
Симода
Симода
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Фармліга
від 592,16 грн
в 700 аптеках
Знайти в аптеках
Симода
Симода
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №28
Фармліга
від 736,60 грн
в 666 аптеках
Знайти в аптеках
Дюлок®
Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
Фармак
від 451,80 грн
в 651 аптеці
Знайти в аптеках
Дюлок®
Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №30
Фармак
від 640,82 грн
в 486 аптеках
Знайти в аптеках
Ревівал®
Ревівал®
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 60 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 501,96 грн
в 438 аптеках
Знайти в аптеках
Ревівал®
Ревівал®
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 30 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 329,43 грн
в 435 аптеках
Знайти в аптеках
Депратал
Депратал
Таблетки кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Адамед Фарма
від 382,44 грн
в 410 аптеках
Знайти в аптеках
Депратал
Депратал
Таблетки кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Адамед Фарма
від 530,92 грн
в 396 аптеках
Знайти в аптеках
Симбія®
Симбія®
Капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 374,00 грн
в 342 аптеках
Знайти в аптеках
Дулоксента®
Дулоксента®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
КРКА
від 338,93 грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
Симбія®
Симбія®
Капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 527,23 грн
в 317 аптеках
Знайти в аптеках
Дюксет
Дюксет
Капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
від 588,64 грн
в 314 аптеках
Знайти в аптеках
Дулоксента®
Дулоксента®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №30
КРКА
від 527,55 грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
Нексетин
Нексетин
Капсули тверді, кишково-розчинні 40 мг блістер №28
Нобель
від 416,00 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Нексетин
Нексетин
Капсули тверді, кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Нобель
від 158,30 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Депулокса
Депулокса
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 695,50 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Депулокса
Депулокса
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Гетеро Лабс
від 532,20 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Дюксет
Дюксет
Капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
від 423,46 грн
в 148 аптеках
Знайти в аптеках
Дулоксин®
Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Асіно
від 694,60 грн
в 37 аптеках
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране