Київ
Інші антидепресанти
N06A X21
Дулоксетин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X21
Дулоксетин
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Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Асіно
від
430,95
грн
в 797 аптеках
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Симода
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Фармліга
від
592,16
грн
в 700 аптеках
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Симода
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №28
Фармліга
від
736,60
грн
в 666 аптеках
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Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
Фармак
від
451,80
грн
в 651 аптеці
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Дюлок®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №30
Фармак
від
640,82
грн
в 486 аптеках
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Ревівал®
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 60 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
501,96
грн
в 438 аптеках
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Ревівал®
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 30 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
329,43
грн
в 435 аптеках
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Депратал
Таблетки кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
382,44
грн
в 410 аптеках
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Депратал
Таблетки кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
530,92
грн
в 396 аптеках
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Симбія®
Капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від
374,00
грн
в 342 аптеках
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Дулоксента®
Капсули тверді, кишково-розчинні 30 мг блістер №30
КРКА
від
338,93
грн
в 332 аптеках
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Симбія®
Капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від
527,23
грн
в 317 аптеках
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Дюксет
Капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
від
588,64
грн
в 314 аптеках
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Дулоксента®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №30
КРКА
від
527,55
грн
в 312 аптеках
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Нексетин
Капсули тверді, кишково-розчинні 40 мг блістер №28
Нобель
від
416,00
грн
в 299 аптеках
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Нексетин
Капсули тверді, кишково-розчинні 20 мг блістер №28
Нобель
від
158,30
грн
в 289 аптеках
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Депулокса
Капсули гастрорезистентні 60 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від
695,50
грн
в 283 аптеках
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Депулокса
Капсули гастрорезистентні 30 мг блістер №28
Гетеро Лабс
від
532,20
грн
в 283 аптеках
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Дюксет
Капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
від
423,46
грн
в 148 аптеках
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Дулоксин®
Капсули тверді, кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Асіно
від
694,60
грн
в 37 аптеках
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Форма випуску
капс. гастрорезист.
капс. кишково-розч.
капс. тв. з гастрорезист. гран
капс. тверді кишково-розч.
табл. кишково-розч.
Дозування
20 мг
30 мг
40 мг
60 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Lilly S.A.
Асіно
Гетеро Лабс
Дарниця ФФ
КРКА
Медокемі Лтд
Нобель
Фармак
Фармліга
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