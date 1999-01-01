Київ
Інші антидепресанти
N06A X16

Венлафаксин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A XІнші антидепресанти
N06A X16Венлафаксин
Сортування: По популярності
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №28
Егіс
від 854,90 грн
в 711 аптеці
Знайти в аптеках
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №28
Егіс
від 565,86 грн
в 705 аптеках
Знайти в аптеках
Лафаксин® XR Асіно
Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №28
Асіно
від 651,61 грн
в 693 аптеках
Знайти в аптеках
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №28
Егіс
від 1323,78 грн
в 630 аптеках
Знайти в аптеках
Лафаксин® XR Асіно
Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №28
Асіно
від 1026,06 грн
в 510 аптеках
Знайти в аптеках
Венлафаксин-ЗН
Венлафаксин-ЗН
Таблетки 75 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 503,58 грн
в 442 аптеках
Знайти в аптеках
Венлаксор®
Венлаксор®
Таблетки 75 мг блістер №30
Гріндекс
від 775,20 грн
в 25 аптеках
Знайти в аптеках
Венлаксор®
Венлаксор®
Таблетки 37,5 мг блістер №30
Гріндекс
від 666,63 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
Венлафаксин
Венлафаксин
Таблетки 75 мг блістер №30
Технолог
Немає в наявності
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №28
КРКА
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 37,5 мг №14
КРКА
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №14
КРКА
Немає в наявності
Велаксин®
Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №56
КРКА
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №28
КРКА
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №56
КРКА
Немає в наявності
Венлафаксин-ЗН
Венлафаксин-ЗН
Таблетки 37,5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Алвента®
Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №14
КРКА
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране