Київ
Інші антидепресанти
N06A X16
Венлафаксин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A X
Інші антидепресанти
N06A X16
Венлафаксин
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №28
Егіс
від
854,90
грн
в 711 аптеці
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №28
Егіс
від
565,86
грн
в 705 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер №28
Асіно
від
651,61
грн
в 693 аптеках
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №28
Егіс
від
1323,78
грн
в 630 аптеках
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Лафаксин® XR Асіно
Таблетки пролонгованої дії 150 мг блістер №28
Асіно
від
1026,06
грн
в 510 аптеках
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Венлафаксин-ЗН
Таблетки 75 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
503,58
грн
в 442 аптеках
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Венлаксор®
Таблетки 75 мг блістер №30
Гріндекс
від
775,20
грн
в 25 аптеках
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Венлаксор®
Таблетки 37,5 мг блістер №30
Гріндекс
від
666,63
грн
в 7 аптеках
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
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Венлафаксин
Таблетки 75 мг блістер №30
Технолог
Немає в наявності
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 37,5 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №28
КРКА
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 37,5 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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Велаксин®
Капсули подовженої дії 150 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №56
КРКА
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №28
КРКА
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 150 мг №56
КРКА
Немає в наявності
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Венлафаксин-ЗН
Таблетки 37,5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Алвента®
Капсули подовженої дії 75 мг №14
КРКА
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс. подовж. дії
табл.
табл. пролонг. дії
Дозування
37.5 мг
75 мг
150 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
28
30
50
56
60
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Виробник
Sopharma
Асіно
Гріндекс
Егіс
КРКА
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
Технолог
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