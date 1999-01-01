Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
L03A B04
Інтерферон альфа-2а
L03A B05
Інтерферон альфа-2b
L03A B07
Інтерферон бета-1а
L03A B08
Інтерферон бета-1b
L03A B10
Пегінтерферон альфа-2b
L03A B11
Пегінтерферон альфа-2a
Сортування:
По популярності
Фільтр
Назоферон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від
171,06
грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
130,27
грн
в 820 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Супозиторії 150000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від
211,58
грн
в 779 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Супозиторії 500000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від
307,18
грн
в 725 аптеках
Знайти в аптеках
Назоферон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон скляний світлозахисний 5 мл з крапельницею №1
Фармак
від
150,17
грн
в 514 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферомакс
Супозиторії 1000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від
420,38
грн
в 507 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
117,25
грн
в 449 аптеках
Знайти в аптеках
Альфарекін®
Супозиторії ректальні 3000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
820,42
грн
в 440 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферомакс
Супозиторії 3000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від
664,52
грн
в 374 аптеках
Знайти в аптеках
Альфарекін®
Супозиторії ректальні 1000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
500,36
грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
Бетаферон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн мо флакон з розчинником у шприці №15
Байєр
від
16071,36
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферон-Фармбіотек®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
Інтерфармбіотек НВК
від
554,90
грн
в 203 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферон-Фармбіотек®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
Інтерфармбіотек НВК
від
1075,00
грн
в 194 аптеках
Знайти в аптеках
Альфарекін®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1304,65
грн
в 153 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від
1143,70
грн
в 144 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від
543,59
грн
в 119 аптеках
Знайти в аптеках
Альфарекін®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
3267,44
грн
в 25 аптеках
Знайти в аптеках
Лаферобіон®
Порошок назальний 100000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від
175,00
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Альфа-Інзон®
Розчин для ін'єкцій 25 млн мо флакон 2.5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
8
Форма випуску
крап. назал.
ліофіл.
ліофіл. д/п кап. назал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь д/зовн. застос.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. назал.
р-н д/ін.
спрей назал.
суп.
суп. д/інтраваг. і рект. заст.
суп. ректал.
Показати всі
Дозування
6 млн МО
9.6 млн МО
12 млн МО
18 млн МО
25 млн МО
50 мкг/0,5 мл
80 мкг
80 мкг/0,5 мл
90 мкг
100 мкг
100 мкг/0,5 мл
120 мкг
120 мкг/0,5 мл
135 мкг
135 мкг/0,5 мл
150 мкг
150 мкг/0,5 мл
180 мкг
180 мкг/0,5 мл
180 мкг/мл
40000 МО
100000 МО
100000 МО/мл
150000 МО
250000 МО
500000 МО
1000000 МО
3000000 МО
5000000 МО
6000000 МО
9000000 МО
9600000 МО
12000000 МО
18000000 МО
Показати всі
Пакування
2-кам. шприц-ручка Кліарклік
амп.
двокам. шприц-ручка
двокам. шприц-ручка (редипен)
контурн. чарунк. уп.
ручка 0.5 мл
стрип
туба 12 г
фл.
фл. 2.5 мл
фл. 3 мл
фл. 5 мл
фл. скл. світлозахисн. 5 мл
фл. скляний 5 мл
шприц
шприц 0.5 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
3
4
5
10
12
15
Показати всі
Виробник
Bio Sidus
Roche
Schering-Plough Central East
Інтерфармбіотек НВК
Байєр
Биокад
Биофарма ФЗ
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
Люмьер Фарма
Рош
ФЗ "Біофарма"
ФЗ Біофарма
Фарма Старт
Фармак
Фармасайнс Украина Инк
Фармекс Групп
Фармстандарт-Биолек
Ферон
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню