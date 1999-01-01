Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B

Інтерферони

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
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Назоферон®
Назоферон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від 171,06 грн
в 913 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 130,27 грн
в 820 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Супозиторії 150000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від 211,58 грн
в 779 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Супозиторії 500000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від 307,18 грн
в 725 аптеках
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Назоферон®
Назоферон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон скляний світлозахисний 5 мл з крапельницею №1
Фармак
від 150,17 грн
в 514 аптеках
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Лаферомакс
Лаферомакс
Супозиторії 1000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від 420,38 грн
в 507 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 117,25 грн
в 449 аптеках
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Альфарекін®
Альфарекін®
Супозиторії ректальні 3000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 820,42 грн
в 440 аптеках
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Лаферомакс
Лаферомакс
Супозиторії 3000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від 664,52 грн
в 374 аптеках
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Альфарекін®
Альфарекін®
Супозиторії ректальні 1000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 500,36 грн
в 347 аптеках
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Бетаферон®
Бетаферон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн мо флакон з розчинником у шприці №15
Байєр
від 16071,36 грн
в 283 аптеках
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Лаферон-Фармбіотек®
Лаферон-Фармбіотек®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
Інтерфармбіотек НВК
від 554,90 грн
в 203 аптеках
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Лаферон-Фармбіотек®
Лаферон-Фармбіотек®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
Інтерфармбіотек НВК
від 1075,00 грн
в 194 аптеках
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Альфарекін®
Альфарекін®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1304,65 грн
в 153 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від 1143,70 грн
в 144 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від 543,59 грн
в 119 аптеках
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Альфарекін®
Альфарекін®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 3267,44 грн
в 25 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Порошок назальний 100000 мо флакон №10
ФЗ Біофарма
від 175,00 грн
в 4 аптеках
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Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
Альфа-Інзон®
Альфа-Інзон®
Розчин для ін'єкцій 25 млн мо флакон 2.5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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