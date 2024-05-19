Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Київ (342975) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 476 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38