Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A

ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
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Назоферон®
Назоферон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від 171,06 грн
в 913 аптеках
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Анаферон дитячий
Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 150,88 грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 140,07 грн
в 864 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від 16,14 грн
в 832 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 130,27 грн
в 820 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Супозиторії 150000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від 211,58 грн
в 779 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 934,30 грн
в 746 аптеках
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Супозиторії 500000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від 307,18 грн
в 725 аптеках
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Есберітокс
Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від 214,42 грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від 428,00 грн
в 530 аптеках
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Назоферон®
Назоферон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон скляний світлозахисний 5 мл з крапельницею №1
Фармак
від 150,17 грн
в 514 аптеках
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Лаферомакс
Лаферомакс
Супозиторії 1000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від 420,38 грн
в 507 аптеках
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Ербісол®
Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 823,10 грн
в 505 аптеках
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Оверін®
Оверін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від 856,96 грн
в 477 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від 123,26 грн
в 471 аптеці
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Лаферобіон®
Лаферобіон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 117,25 грн
в 449 аптеках
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Альфарекін®
Альфарекін®
Супозиторії ректальні 3000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 820,42 грн
в 440 аптеках
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Імуноплюс
Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 48,17 грн
в 424 аптеках
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Тималін
Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 208,79 грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від 1557,60 грн
в 400 аптеках
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