Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A A
Колонієстимулювальні фактори
L03A B
Інтерферони
L03A X
Інші імуностимулятори
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Назоферон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від
171,06
грн
в 913 аптеках
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Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
150,88
грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
140,07
грн
в 864 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від
16,14
грн
в 832 аптеках
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Лаферобіон®
Спрей назальний 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
130,27
грн
в 820 аптеках
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Лаферобіон®
Супозиторії 150000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від
211,58
грн
в 779 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
934,30
грн
в 746 аптеках
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Лаферобіон®
Супозиторії 500000 мо контурна чарункова упаковка в пачці №10
ФЗ Біофарма
від
307,18
грн
в 725 аптеках
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Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від
214,42
грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від
428,00
грн
в 530 аптеках
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Назоферон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон скляний світлозахисний 5 мл з крапельницею №1
Фармак
від
150,17
грн
в 514 аптеках
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Лаферомакс
Супозиторії 1000000 мо контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
від
420,38
грн
в 507 аптеках
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Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
823,10
грн
в 505 аптеках
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Оверін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від
856,96
грн
в 477 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від
123,26
грн
в 471 аптеці
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Лаферобіон®
Краплі назальні 100000 мо/мл флакон 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
117,25
грн
в 449 аптеках
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Альфарекін®
Супозиторії ректальні 3000000 мо стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
820,42
грн
в 440 аптеках
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Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
48,17
грн
в 424 аптеках
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Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
208,79
грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від
1557,60
грн
в 400 аптеках
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Форма випуску
гран.
екстракт
екстракт рідк. д/перорал. заст
збір
капс.
крап. д/перорал. застос.
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. назал.
крап. орал.
ліофіл.
ліофіл. д/п кап. назал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь д/зовн. застос.
настоянка
пор. д/конц. д/дисперс. д/инф.
пор. д/п р-ну для в/м введ.
пор. д/п сусп.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. назал.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
сироп
спрей назал.
суп.
суп. д/інтраваг. і рект. заст.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.002 г
0.3 мг
0.3 мг/мл
0.6 мг
0.48 мг
1 %
1 мг
2 мг
3 %
3.2 мг
4 мг
6 мг
6 мг/0,6 мл
6 млн МО
9.6 млн МО
10 доз
10 мг
10 мл
12 млн МО
18 млн МО
20 мг/мл
25 мг
25 млн МО
30 мл
30 млн МО
30 млн ОД
33.6 млн МО
40 мг/мл
40 мл
48 млн МО
48 млн ОД
50 мкг/0,5 мл
50 мл
80 мг
80 мкг
80 мкг/0,5 мл
90 мкг
100 мг
100 мкг
100 мкг/0,5 мл
100 мл
120 мкг
120 мкг/0,5 мл
135 мкг
135 мкг/0,5 мл
150 мкг
150 мкг/0,5 мл
180 мкг
180 мкг/0,5 мл
180 мкг/мл
250 мг/2 мл
300 мкг
300 мкг/0,5 мл
480 мг/0,5 мл
480 мкг
480 мкг/0,5 мл
40000 МО
100000 МО
100000 МО/мл
150000 МО
250000 МО
500000 МО
1000000 МО
3000000 МО
5000000 МО
6000000 МО
9000000 МО
9600000 МО
12000000 МО
18000000 МО
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Пакування
2-кам. шприц-ручка Кліарклік
амп.
амп. 0.5 мг
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
баночка 20 г
блістер
блістер у пачці
двокам. шприц-ручка
двокам. шприц-ручка (редипен)
контейнер 20 г
контурн. чарунк. уп.
попер. заповн. шприц
попер. заповн. шприц 0.6 мл
попер. заповн. шприц 1 мл
ручка 0.5 мл
стрип
туба 1 г
туба 12 г
фл.
фл. 1 мл
фл. 1.2 мл
фл. 2.5 мл
фл. 3 мл
фл. 5 мл
фл. 200 мл
фл. скл. світлозахисн. 5 мл
фл. скляний
фл. скляний 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет 2 г
шприц
шприц 0.2 мл
шприц 0.5 мл
шприц 0.6 мл
шприц 0.8 мл
шприц 1 мл
шприц 1.6 мл
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Кількість штук в упаковці
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60
100
200
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Виробник
Accord Healthcare
Accord Healthcare AG
Alpen Pharma AG
Amgen Europe B.V
Aventis Pasteur
Bio Sidus
Guna
Mistral Capital Management
Pekana Naturheilmittel
Pfizer H.C.P. Corporation
Roche
Sandoz
Sanum-Kehlbeck
Schering-Plough Central East
Synthaverse S.A.
Takeda Italia
Євразія
Інтерфармбіотек НВК
Астрафарм
Байєр
Биокад
Биофарма
Биофарма ФЗ
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
ГБ-Фарма
Галичфарм
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Гетеро Лабс Лімітед
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ензим
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Консалтинговая группа Бизнесон
Лабораторія Ербіс
Лубнифарм
Люмьер Фарма
Материа Медика-Украина
Меркурид
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
НІР
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош
Сандоз
Санофи-Авентис Украина
Селвім
Сэлвим
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ФЗ "Біофарма"
ФЗ Біофарма
ФарКоС
Фарма Старт
Фармак
Фармасайнс Украина Инк
Фармекс Групп
Фармстандарт-Биолек
Ферон
Хеель
ЭРБИС
Эйм
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