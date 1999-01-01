Київ
Інтерферони
L03A B08

Інтерферон бета-1b

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
L03A B08Інтерферон бета-1b
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Бетаферон®
Бетаферон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн мо флакон з розчинником у шприці №15
Байєр
від 16071,36 грн
в 283 аптеках
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