Київ
Інтерферони
L03A B08
Інтерферон бета-1b
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
L03A B08
Інтерферон бета-1b
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Бетаферон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн мо флакон з розчинником у шприці №15
Байєр
від
16071,36
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
Дозування
9.6 млн МО
9600000 МО
Пакування
амп.
фл.
Кількість штук в упаковці
10
15
Виробник
Байєр
ФЗ "Біофарма"
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