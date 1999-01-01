Київ
Інтерферони
L03A B07
Інтерферон бета-1а
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
L03A B07
Інтерферон бета-1а
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Бетфер 1а Плюс
Порошок для розчину для ін'єкцій 6000000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 1 мл в ампулах №1
ФЗ Біофарма
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №3
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №3
Здоров'я
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц №3
Біо Сідус
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц №12
Фармасайнс Україна
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №3
Здоров'я
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №3
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
6 млн МО
12 млн МО
6000000 МО
12000000 МО
Пакування
амп.
фл.
шприц
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
5
10
12
Виробник
Биофарма ФЗ
ФЗ Біофарма
Фармасайнс Украина Инк
Фармекс Групп
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