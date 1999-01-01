Київ
Інтерферони
L03A B07

Інтерферон бета-1а

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
L03A B07Інтерферон бета-1а
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Бетфер 1а Плюс
Бетфер 1а Плюс
Порошок для розчину для ін'єкцій 6000000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 1 мл в ампулах №1
ФЗ Біофарма
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №3
Фармекс Груп
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №3
Здоров'я
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц №3
Біо Сідус
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 6 млн мо шприц №12
Фармасайнс Україна
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №3
Здоров'я
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №3
Фармекс Груп
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
Бластоферон
Бластоферон
Розчин для ін'єкцій 12 млн мо шприц 0.5 мл №12
Фармекс Груп
Немає в наявності
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