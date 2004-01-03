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01004, Київ, вул.. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52
(044) 459-46-00
(044) 459-46-00
www.stada.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 39 аптеках
від 761,00 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 231 аптеці
від 1428,51 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 43 аптеках
від 1482,26 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 411 аптеці
від 2324,35 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 200 Стада® таблетки, 200 мг, блістер, № 25; Стада
Ацикловір 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блістер, № 25 Стада
В 628 аптеках
від 175,20 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 400 Стада® таблетки, 400 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блістер, № 35 Стада
В 863 аптеках
від 346,60 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 800 Стада® таблетки, 800 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блістер, № 35 Стада
В 652 аптеках
від 429,46 грн
Ціни в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Стада
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Стада
В 189 аптеках
від 81,63 грн
Ціни в аптеках
Вітапрост ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Стада
Вітапрост Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Стада
В 456 аптеках
від 353,53 грн
Ціни в аптеках
Вітапрост супозиторії ректальні, контурна чарункова упаковка, № 10; Стада
Вітапрост Супозиторії ректальні, контурна чарункова упаковка, № 10 Стада
В 1065 аптеках
від 412,30 грн
Ціни в аптеках
ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 30; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 30 Стада
В 583 аптеках
від 361,08 грн
Ціни в аптеках
ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 60; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 60 Стада
В 783 аптеках
від 410,84 грн
Ціни в аптеках
Гексікон песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10; Стада
Гексікон Песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10 Стада
В 1140 аптеках
від 322,12 грн
Ціни в аптеках
Гепасол® Нео 8% розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1; Хемофарм
Гепасол® Нео 8% Розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1 Хемофарм
В 13 аптеках
від 505,70 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін гель, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Гель, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 499 аптеках
від 118,32 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін гель, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Гель, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 991 аптеці
від 180,19 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін крем, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Крем, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 343 аптеках
від 118,61 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін крем, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Крем, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 657 аптеках
від 171,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01004, Київ, вул.. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52
(044) 459-46-00
(044) 459-46-00
www.stada.ua
Знайдено: 18 препаратів
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 39 аптеках
від 761,00 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 231 аптеці
від 1428,51 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 43 аптеках
від 1482,26 грн
Ціни в аптеках
Альбувен розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбувен Розчин для інфузій, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 411 аптеці
від 2324,35 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 200 Стада® таблетки, 200 мг, блістер, № 25; Стада
Ацикловір 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блістер, № 25 Стада
В 628 аптеках
від 175,20 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 400 Стада® таблетки, 400 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блістер, № 35 Стада
В 863 аптеках
від 346,60 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 800 Стада® таблетки, 800 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блістер, № 35 Стада
В 652 аптеках
від 429,46 грн
Ціни в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Стада
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Стада
В 189 аптеках
від 81,63 грн
Ціни в аптеках
Вітапрост ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Стада
Вітапрост Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Стада
В 456 аптеках
від 353,53 грн
Ціни в аптеках
Вітапрост супозиторії ректальні, контурна чарункова упаковка, № 10; Стада
Вітапрост Супозиторії ректальні, контурна чарункова упаковка, № 10 Стада
В 1065 аптеках
від 412,30 грн
Ціни в аптеках
ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 30; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 30 Стада
В 583 аптеках
від 361,08 грн
Ціни в аптеках
ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 60; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 60 Стада
В 783 аптеках
від 410,84 грн
Ціни в аптеках
Гексікон песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10; Стада
Гексікон Песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10 Стада
В 1140 аптеках
від 322,12 грн
Ціни в аптеках
Гепасол® Нео 8% розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1; Хемофарм
Гепасол® Нео 8% Розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1 Хемофарм
В 13 аптеках
від 505,70 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін гель, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Гель, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 499 аптеках
від 118,32 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін гель, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Гель, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 991 аптеці
від 180,19 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін крем, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Крем, 30000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 343 аптеках
від 118,61 грн
Ціни в аптеках
Гепатромбін крем, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1; Стада
Гепатромбін Крем, 50000 мо/100 г, туба, 40 г, № 1 Стада
В 657 аптеках
від 171,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції