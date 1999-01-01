Імуностимулятори - лікарські засоби, що стимулюють імунну систему шляхом підвищення її активності.
Що таке імуностимулятори?
Імуностимулятори - препарати, які активізують імунну систему людини для підвищення природної опірності організму до різних вірусних та бактеріальних інфекцій.
Вони активують гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулювальний фактор, індукують синтез специфічних антитіл та цитокінів при інфекційних захворюваннях.
Імуностимулятори активують різні елементи імунної системи, включаючи фагоцитоз, системи пропердину і комплементу, захисні секреторні антитіла IgA, вивільнення альфа- і гамма-інтерферону, Т- і В-лімфоцитів, синтез специфічних антитіл і цитокінів, а також легеневого сурфакту (Crobach M.J.T. et al., 2016).
Існують специфічні та неспецифічні імуностимулятори. Специфічні імуностимулятори стимулюють імунну відповідь на певний антиген (токсин або іншу чужорідну речовину, що викликає імунну відповідь в організмі), наприклад, вакцини. Неспецифічні імуностимулятори діють незалежно від антигенної специфічності та застосовуються при імунодефіциті та хронічних інфекціях, аутоімунних та пухлинних захворюваннях.
Класифікація імуностимуляторів
Відповідно до АТС-класифікації виділяють 3 групи імуностимуляторів:
- колонієстимулювальні фактори (філграстим, ленограстим, пегфілграстим);
- інтерферони (природний інтерферон альфа, інтерферон альфа-2а, -2b);
- інші імуностимулятори.
Відповідно до АТС-класифікації до інших імуностимуляторів відносять:
- ехінацею;
- алоферон;
- потенційовані антитіла до гамма-інтерферону людини;
- бластомуніл;
- галавіт;
- глутоксим;
- комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження, одержаних з тваринної ембріональної тканини (олігопептиди та глікопептиди, нуклеотиди, амінокислоти);
- екстракт елеутерококу, настоянка звіробою та кореневищ з коренями ехінацеї;
- глюкозамінілмурамілпентапептид;
- сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби у перерахунку на поліпептиди не менше 1,5 мг.
Імуностимулятори для дітей
Особливості призначення колонієстимулювальних факторів:
- філграстим - для дітей рекомендовані такі ж дозування препарату, як і для дорослих, які отримують мієлосупресивну цитотоксичну хіміотерапію;
- ленограстим - показаний дітям віком від 2 років;
- пегфілграстим, алоферон, потенційовані антитіла до гамма-інтерферону - протипоказаний дітям віком до 18 років.
Інтерферони призначають дітям у комбінації з рибавірином у такому ж дозуванні, як і дорослим. Якщо дітям призначають інтерферон на тривалий період, рекомендовано перевіряти функцію щитоподібної залози кожні 3 міс.
Особливості призначення інших імуностимуляторів:
- ехінацею, екстракт елеутерококу не рекомендовано приймати дітям віком до 12 років;
- бластомуніл, галавіт, глутоксим - досвіду застосування препаратів у дітей немає;
- сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби рекомендований дітям лише за призначенням та під контролем лікаря при доведеному пригніченні клітинного імунітету.
Призначення імуностимуляторів під час вагітності:
- колонієстимулювальні фактори - не рекомендовано приймати вагітним, оскільки немає достатніх даних. У дослідженнях на тваринах було виявлено репродуктивну токсичність, існують опубліковані дані про трансплацентарне проникнення філграстиму;
- інтерферони - контрольованих досліджень застосування препарату у вагітних не проводили;
- ехінацею не рекомендовано призначати вагітним;
- алоферон, сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби - протипоказані;
- потенційовані антитіла до гамма-інтерферону людини, бластомуніл, галавіт, глутоксим, меркуріус, глюкозамінілмурамілпентапептид - немає даних про ефективність та безпеку застосування цих лікарських засобів.
Імуностимулятори для дорослих
Імуностимулятори ефективні в лікуванні дорослих з:
- вірусними гепатитами В та С;
- гострими інфекціями бактеріальної, вірусної та змішаної етіології;
- сепсисом;
- оперізувальним лишаєм, герпетичною інфекцією, герпетичним ураженням очей;
- урогенітальним хламідіозом;
- злоякісними пухлинами;
- саркомою Капоші;
- мієломною хворобою;
- гемобластозом;
- папіломавірусною інфекцією.
Також їх призначають після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії.
Колонієстимулювальні фактори ефективні для скорочення тривалості та зниження частоти виникнення нейтропенії та фебрильної нейтропенії.
Протипоказання до призначення імуностимуляторів
Імуностимулятори протипоказані (інструкція МОЗ України):
- при підвищеній сенсибілізації до препаратів чи компонентів лікарських засобів;
- у разі одночасного призначення цитотоксичної хіміо- та променевої терапії;
- при серцевій, нирковій або печінковій дисфункції;
- філграстим - при хронічному мієлолейкозі, мієлодиспластичному синдромі, синдромі Костмана з цитогенетичними порушеннями, у період годування грудьми;
- ленограстим - при мієлоїдних новоутвореннях: гострій мієлоїдній лейкемії de novo, гострій мієлоїдній лейкемії de novo та/або гострій мієлоїдній лейкемії de novo з нормальною цитогенетикою у хворих віком до 55 років; дітям віком молодше 2 років;
- пегфілграстим - при нейтропенії у разі хронічного мієлолейкозу та мієлодиспластичного синдрому;
- природний інтерферон альфа, альфа-2а, -2b, пегінтерферон альфа-2а, -2b - при нещодавньому прийомі імунодепресантів, епілепсії, психічних захворюваннях в анамнезі, захворюваннях щитоподібної залози;
- природний інтерферон альфа - при декомпенсованій хронічній серцевій недостатності, дисфункції печінки, хронічному гепатиті або цирозі печінки, аутоімунному гепатиті;
- інтерферон альфа-2а, -2b - при алергічних та аутоімунних захворюваннях, гострому інфаркті міокарда, травмах черепа, декомпенсованій формі цукрового діабету;
- інтерферон бета-1а, 1b - при депресивних станах та/або суїцидальних тенденціях в анамнезі;
- ехінацея - при туберкульозі, цукровому діабеті, лейкозі, агранулоцитозі, онкологічних захворюваннях, ревматизмі, колагенозах; розсіяному склерозі та інших аутоімунних захворюваннях, СНІДі та ВІЛ-інфекції, системних захворюваннях, первинному імунодефіциті, хронічних вірусних хворобах, первинній імуносупресії, дітям віком до 12 років;
- ехінацея, пегфілграстим, галавіт, глутоксим, комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження, екстракт елеутерококу, сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби, природний інтерферон альфа, альфа-2а, -2b - в період вагітності та годування грудьми;
- пегфілграстим, галавіт, глутоксим, комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження - дітям віком до 18 років;
- екстракт елеутерококу - при гіпертермічному синдромі, підвищеному артеріальному тиску, збудливості, інфаркті міокарда, аритміях, безсонні, вегетосудинній дистонії, дітям віком до 12 років;
- глюкозамінілмурамілпентапептид - при аутоімунному тиреоїдиті у фазі загострення, гіпертермії на момент прийому препарату.