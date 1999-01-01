Імуностимулятори - лікарські засоби, що стимулюють імунну систему шляхом підвищення її активності.

Що таке імуностимулятори?

Імуностимулятори - препарати, які активізують імунну систему людини для підвищення природної опірності організму до різних вірусних та бактеріальних інфекцій.

Вони активують гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулювальний фактор, індукують синтез специфічних антитіл та цитокінів при інфекційних захворюваннях.

Імуностимулятори активують різні елементи імунної системи, включаючи фагоцитоз, системи пропердину і комплементу, захисні секреторні антитіла IgA, вивільнення альфа- і гамма-інтерферону, Т- і В-лімфоцитів, синтез специфічних антитіл і цитокінів, а також легеневого сурфакту (Crobach M.J.T. et al., 2016).

Існують специфічні та неспецифічні імуностимулятори. Специфічні імуностимулятори стимулюють імунну відповідь на певний антиген (токсин або іншу чужорідну речовину, що викликає імунну відповідь в організмі), наприклад, вакцини. Неспецифічні імуностимулятори діють незалежно від антигенної специфічності та застосовуються при імунодефіциті та хронічних інфекціях, аутоімунних та пухлинних захворюваннях.

Класифікація імуностимуляторів

Відповідно до АТС-класифікації виділяють 3 групи імуностимуляторів:

колонієстимулювальні фактори (філграстим, ленограстим, пегфілграстим);

інтерферони (природний інтерферон альфа, інтерферон альфа-2а, -2b);

інші імуностимулятори.

Відповідно до АТС-класифікації до інших імуностимуляторів відносять:

ехінацею;

алоферон;

потенційовані антитіла до гамма-інтерферону людини;

бластомуніл;

галавіт;

глутоксим;

комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження, одержаних з тваринної ембріональної тканини (олігопептиди та глікопептиди, нуклеотиди, амінокислоти);

екстракт елеутерококу, настоянка звіробою та кореневищ з коренями ехінацеї;

глюкозамінілмурамілпентапептид;

сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби у перерахунку на поліпептиди не менше 1,5 мг.

Імуностимулятори для дітей

Особливості призначення колонієстимулювальних факторів:

філграстим - для дітей рекомендовані такі ж дозування препарату, як і для дорослих, які отримують мієлосупресивну цитотоксичну хіміотерапію;

ленограстим - показаний дітям віком від 2 років;

пегфілграстим, алоферон, потенційовані антитіла до гамма-інтерферону - протипоказаний дітям віком до 18 років.

Інтерферони призначають дітям у комбінації з рибавірином у такому ж дозуванні, як і дорослим. Якщо дітям призначають інтерферон на тривалий період, рекомендовано перевіряти функцію щитоподібної залози кожні 3 міс.

Особливості призначення інших імуностимуляторів:

ехінацею, екстракт елеутерококу не рекомендовано приймати дітям віком до 12 років;

бластомуніл, галавіт, глутоксим - досвіду застосування препаратів у дітей немає;

сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби рекомендований дітям лише за призначенням та під контролем лікаря при доведеному пригніченні клітинного імунітету.

Призначення імуностимуляторів під час вагітності:

колонієстимулювальні фактори - не рекомендовано приймати вагітним, оскільки немає достатніх даних. У дослідженнях на тваринах було виявлено репродуктивну токсичність, існують опубліковані дані про трансплацентарне проникнення філграстиму;

інтерферони - контрольованих досліджень застосування препарату у вагітних не проводили;

ехінацею не рекомендовано призначати вагітним;

алоферон, сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої худоби - протипоказані;

потенційовані антитіла до гамма-інтерферону людини, бластомуніл, галавіт, глутоксим, меркуріус, глюкозамінілмурамілпентапептид - немає даних про ефективність та безпеку застосування цих лікарських засобів.

Імуностимулятори для дорослих

Імуностимулятори ефективні в лікуванні дорослих з:

вірусними гепатитами В та С;

гострими інфекціями бактеріальної, вірусної та змішаної етіології;

сепсисом;

оперізувальним лишаєм, герпетичною інфекцією, герпетичним ураженням очей;

урогенітальним хламідіозом;

злоякісними пухлинами;

саркомою Капоші;

мієломною хворобою;

гемобластозом;

папіломавірусною інфекцією.

Також їх призначають після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії.

Колонієстимулювальні фактори ефективні для скорочення тривалості та зниження частоти виникнення нейтропенії та фебрильної нейтропенії.

Протипоказання до призначення імуностимуляторів

Імуностимулятори протипоказані (інструкція МОЗ України):