Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Київ (86307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптекар
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), флакон (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1