Київ
Інтерферони
L03A B11
Пегінтерферон альфа-2a
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
L03A B11
Пегінтерферон альфа-2a
Сортування:
По популярності
Фільтр
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг ручка 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №4
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг ручка 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №4
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегферон
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/мл флакон №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
90 мкг
135 мкг
135 мкг/0,5 мл
180 мкг
180 мкг/0,5 мл
180 мкг/мл
Показати всі
Пакування
ручка 0.5 мл
фл.
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
Виробник
Люмьер Фарма
Рош
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню