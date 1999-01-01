Київ
Інтерферони
L03A B11

Пегінтерферон альфа-2a

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
L03A B11Пегінтерферон альфа-2a
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Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг ручка 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 135 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №4
Рош
Немає в наявності
Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг ручка 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Рош
Немає в наявності
Пегасіс®
Пегасіс®
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №4
Рош
Немає в наявності
Пегферон
Пегферон
Розчин для ін'єкцій 180 мкг/мл флакон №1
Рош
Немає в наявності
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