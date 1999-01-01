Київ
Інтерферони
L03A B10
Пегінтерферон альфа-2b
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A B
Інтерферони
L03A B10
Пегінтерферон альфа-2b
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл флакон з розчинником в ампулах по 0,7 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл флакон з розчинником в ампулах по 0,7 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
Дозування
50 мкг/0,5 мл
80 мкг
80 мкг/0,5 мл
100 мкг
100 мкг/0,5 мл
120 мкг
120 мкг/0,5 мл
150 мкг
150 мкг/0,5 мл
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Пакування
2-кам. шприц-ручка Кліарклік
двокам. шприц-ручка
двокам. шприц-ручка (редипен)
фл.
Виробник
Schering-Plough Central East
ВАЛАРТИН ФАРМА
Люмьер Фарма
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