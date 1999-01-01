Київ
Інтерферони
L03A B10

Пегінтерферон альфа-2b

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
L03A B10Пегінтерферон альфа-2b
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Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл флакон з розчинником в ампулах по 0,7 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 50 мкг/0,5 мл флакон з розчинником в ампулах по 0,7 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка кліарклік з розчинником в ампулах 0,7 мл, з голкою для ін'єкцій №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Пегінтрон®
Пегінтрон®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 80 мкг/0,5 мл двокамерна шприц-ручка з розчинником 0,7 мл, голкою для ін'єкцій, 2 серветками №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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