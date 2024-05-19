Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Київ (399145) Лікарський препарат - ціни
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Фармація
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Всього: флакон (7)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Всього: упаковка (1), флакон (7)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), флакон (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
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Київ, вул. Саксаганського, 33/35
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Всього: флакон (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А