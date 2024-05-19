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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Київ (399145) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), флакон (9)
1512,40
Економія: -188,00 грн
1324,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1575,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
1576,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1224,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1397,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), флакон (8)
1383,82
Економія: -124,22 грн
1259,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), флакон (9)
1398,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
1346,94
Економія: -48,96 грн
1297,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: флакон (7)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1431,79
Економія: -172,19 грн
1259,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1), флакон (7)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
1224,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
1380,47
Економія: -120,87 грн
1259,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), флакон (3)
1350,61
Економія: -79,66 грн
1270,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
1402,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: флакон (5)
1346,90
Економія: -22,50 грн
1324,40 грн