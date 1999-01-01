Київ
Інтерферони
L03A B04

Інтерферон альфа-2а

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A BІнтерферони
L03A B04Інтерферон альфа-2а
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Альвірон
Альвірон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №1
Фарма Старт
Немає в наявності
Альвірон
Альвірон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
Фарма Старт
Немає в наявності
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