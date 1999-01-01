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Інтерферони
L03A B04
Інтерферон альфа-2а
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
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Інтерферони
L03A B04
Інтерферон альфа-2а
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Альвірон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №1
Фарма Старт
Немає в наявності
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Альвірон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 мо флакон №10
Фарма Старт
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Пакування
фл.
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Roche
Фарма Старт
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