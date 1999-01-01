Київ
ВАКЦИНИ
J07B

ВІРУСНІ ВАКЦИНИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 902,00 грн
в 152 аптеках
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1807,18 грн
в 131 аптеці
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Пріорикс™
Пріорикс™
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий з розчинником в шприце, + 2 голки №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 588,20 грн
в 107 аптеках
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 5017,00 грн
в 87 аптеках
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Хаврикс 1440
Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій шприц 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 982,40 грн
в 86 аптеках
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Твінрикс
Твінрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 1 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від 1409,09 грн
в 82 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2768,80 грн
в 75 аптеках
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Хаврикс 720
Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 711,50 грн
в 66 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 20 мкг флакон 1 мл для дорослих №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2751,32 грн
в 52 аптеках
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Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
від 817,33 грн
в 49 аптеках
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Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від 5181,08 грн
в 41 аптеці
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Хаврикс 720
Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій флакон 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 711,24 грн
в 39 аптеках
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода д/ін'єкцій) шприц №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1200,00 грн
в 19 аптеках інших міст
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Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці по 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від 748,90 грн
в 19 аптеках
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Хаврикс 1440
Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій флакон 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 1033,28 грн
в 16 аптеках
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Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
Грін Крос
від 3026,90 грн
в 12 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 888,90 грн
в 11 аптеках
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Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від 363,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №1
Фарма Лайф
від 651,20 грн
в 3 аптеках інших міст
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1811,00 грн
в 3 аптеках
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