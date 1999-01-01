Київ
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
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Інші вірусні вакцини
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
902,00
грн
в 152 аптеках
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1807,18
грн
в 131 аптеці
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Пріорикс™
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий з розчинником в шприце, + 2 голки №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
588,20
грн
в 107 аптеках
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
5017,00
грн
в 87 аптеках
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Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій шприц 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
982,40
грн
в 86 аптеках
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Твінрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 1 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від
1409,09
грн
в 82 аптеках
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
2768,80
грн
в 75 аптеках
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Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
711,50
грн
в 66 аптеках
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 20 мкг флакон 1 мл для дорослих №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
2751,32
грн
в 52 аптеках
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Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
від
817,33
грн
в 49 аптеках
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Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від
5181,08
грн
в 41 аптеці
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Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій флакон 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
711,24
грн
в 39 аптеках
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода д/ін'єкцій) шприц №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1200,00
грн
в 19 аптеках інших міст
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Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці по 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від
748,90
грн
в 19 аптеках
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Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій флакон 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
1033,28
грн
в 16 аптеках
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Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
Грін Крос
від
3026,90
грн
в 12 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
888,90
грн
в 11 аптеках
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Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від
363,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №1
Фарма Лайф
від
651,20
грн
в 3 аптеках інших міст
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1811,00
грн
в 3 аптеках
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1.2 мкг/0,25 мл
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2.5 МО/1 доза
10 доз
10 мкг
10 мкг/доза
20 мкг
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туба
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фл.
фл. 0.5 мл
фл. 1 доза
фл. 1 мл
фл. монодоз.
фл. стандарт-експорт уп. 5 мл
шприц
шприц 0.5 мл
шприц 1 мл
шприц однораз. 0.5 мл
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Виробник
Abbott Biologicals
GC Biopharma Corp.
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
M. Biotech Ltd.
MSD
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Sanofi Pasteur
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Санофі
Санофі Пастер
Фарма Лайф
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