Всі аптеки України
Список виробниківMMSD

Виробник: MSD

ТОВ «МСД Україна»
03038, м. Київ, вул. Миколи Амосова 12
(044) 393-74-80
Продукція
Контакти
Знайдено: 17 препаратів
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; MSD
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD
В 201 аптеці
від 4337,12 грн
Ціни в аптеках
Еменд® капсули, комбі-упаковка, № 3; MSD
Еменд® Капсули, комбі-упаковка, № 3 MSD
В 106 аптеках
від 3207,23 грн
Ціни в аптеках
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1; MSD
Інванз® Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1 MSD
В 19 аптеках
від 904,45 грн
Ціни в аптеках
Кансидаз® ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1; MSD
Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 MSD
В 2 аптеках
від 8396,17 грн
Ціни в аптеках
Кітруда® концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; MSD
Кітруда® Концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD
В 1 аптеці
від 74362,86 грн
Ціни в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1 MSD
В 25 аптеках
від 417,10 грн
Ціни в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1 MSD
В 7 аптеках
від 456,67 грн
Ціни в аптеках
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний, туба, 2 мл, № 1; MSD
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна Розчин оральний, туба, 2 мл, № 1 MSD
В 148 аптеках
від 825,00 грн
Ціни в аптеках
Темодал® капсули, 20 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсули, 20 мг, саше, № 5 MSD
В 39 аптеках
від 1272,76 грн
Ціни в аптеках
Темодал® капсули, 100 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсули, 100 мг, саше, № 5 MSD
В 59 аптеках
від 6094,96 грн
Ціни в аптеках
Есмерон® розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10; MSD
Есмерон® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Молнупіравір капсули, 200 мг, пляшка, № 40; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Молнупіравір Капсули, 200 мг, пляшка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Ноксафіл® суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1; MSD
Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD
Немає в наявності
Темодал® порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1; MSD
Темодал® Порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 MSD
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
03038, м. Київ, вул. Миколи Амосова 12
(044) 393-74-80
Знайдено: 17 препаратів
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; MSD
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD
В 201 аптеці
від 4337,12 грн
Ціни в аптеках
Еменд® капсули, комбі-упаковка, № 3; MSD
Еменд® Капсули, комбі-упаковка, № 3 MSD
В 106 аптеках
від 3207,23 грн
Ціни в аптеках
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1; MSD
Інванз® Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1 MSD
В 19 аптеках
від 904,45 грн
Ціни в аптеках
Кансидаз® ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1; MSD
Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 MSD
В 2 аптеках
від 8396,17 грн
Ціни в аптеках
Кітруда® концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; MSD
Кітруда® Концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD
В 1 аптеці
від 74362,86 грн
Ціни в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1 MSD
В 25 аптеках
від 417,10 грн
Ціни в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1 MSD
В 7 аптеках
від 456,67 грн
Ціни в аптеках
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна розчин оральний, туба, 2 мл, № 1; MSD
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна Розчин оральний, туба, 2 мл, № 1 MSD
В 148 аптеках
від 825,00 грн
Ціни в аптеках
Темодал® капсули, 20 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсули, 20 мг, саше, № 5 MSD
В 39 аптеках
від 1272,76 грн
Ціни в аптеках
Темодал® капсули, 100 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсули, 100 мг, саше, № 5 MSD
В 59 аптеках
від 6094,96 грн
Ціни в аптеках
Есмерон® розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10; MSD
Есмерон® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Ісентресс таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60; MSD
Ісентресс Таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60 MSD
Немає в наявності
Молнупіравір капсули, 200 мг, пляшка, № 40; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Молнупіравір Капсули, 200 мг, пляшка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Ноксафіл® суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1; MSD
Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD
Немає в наявності
Темодал® порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1; MSD
Темодал® Порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 MSD
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції