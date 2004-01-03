Список виробниківMMSD Виробник: MSD ТОВ «МСД Україна» 03038, м. Київ, вул. Миколи Амосова 12 (044) 393-74-80 Продукція Контакти Знайдено: 17 препаратів Плитка Список Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD В 201 аптеці від 4337,12 грн Ціни в аптеках Еменд® Капсули, комбі-упаковка, № 3 MSD В 106 аптеках від 3207,23 грн Ціни в аптеках Інванз® Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1 MSD В 19 аптеках від 904,45 грн Ціни в аптеках Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 MSD В 2 аптеках від 8396,17 грн Ціни в аптеках Кітруда® Концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD В 1 аптеці від 74362,86 грн Ціни в аптеках М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1 MSD В 25 аптеках від 417,10 грн Ціни в аптеках М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1 MSD В 7 аптеках від 456,67 грн Ціни в аптеках Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна Розчин оральний, туба, 2 мл, № 1 MSD В 148 аптеках від 825,00 грн Ціни в аптеках Темодал® Капсули, 20 мг, саше, № 5 MSD В 39 аптеках від 1272,76 грн Ціни в аптеках Темодал® Капсули, 100 мг, саше, № 5 MSD В 59 аптеках від 6094,96 грн Ціни в аптеках Есмерон® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Молнупіравір Капсули, 200 мг, пляшка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc Немає в наявності Ціни в аптеках Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Темодал® Порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 03038, м. Київ, вул. Миколи Амосова 12 (044) 393-74-80 Знайдено: 17 препаратів Плитка Список Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Суспензія для ін'єкцій, шприц одноразовий, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 MSD В 201 аптеці від 4337,12 грн Ціни в аптеках Еменд® Капсули, комбі-упаковка, № 3 MSD В 106 аптеках від 3207,23 грн Ціни в аптеках Інванз® Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон скляний, у коробці, у коробці, № 1 MSD В 19 аптеках від 904,45 грн Ціни в аптеках Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 MSD В 2 аптеках від 8396,17 грн Ціни в аптеках Кітруда® Концентрат для розчину для інфузій, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD В 1 аптеці від 74362,86 грн Ціни в аптеках М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл, з розч. (вода д/ін.) фл.0,7мл, № 1 MSD В 25 аптеках від 417,10 грн Ціни в аптеках М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій, 1 доза, флакон, розчинник в шприці з 2-ма голками, розч. в шприці з 2-ма голками, № 1 MSD В 7 аптеках від 456,67 грн Ціни в аптеках Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна Розчин оральний, туба, 2 мл, № 1 MSD В 148 аптеках від 825,00 грн Ціни в аптеках Темодал® Капсули, 20 мг, саше, № 5 MSD В 39 аптеках від 1272,76 грн Ціни в аптеках Темодал® Капсули, 100 мг, саше, № 5 MSD В 59 аптеках від 6094,96 грн Ціни в аптеках Есмерон® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки жувальні, 25 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Ісентресс Таблетки жувальні, 100 мг, флакон, № 60 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Молнупіравір Капсули, 200 мг, пляшка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc Немає в наявності Ціни в аптеках Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Темодал® Порошок для приготування розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 MSD Немає в наявності Ціни в аптеках Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду